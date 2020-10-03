開工日變天！北台灣「氣溫驟降8°C」　下周連下5天雨

記者李宜秦／台北報導

中秋連假各地天氣多雲到晴，明（4）日白天高溫可達35度，日夜溫差近10度。中央氣象局表示，周一開始東北風增強，北台灣將有短暫陣雨，白天氣溫驟降7到8度，高溫約剩26度，夜間低溫則約21度，且濕涼天氣將持續到周五。

▲北台灣下周有雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員林定宜表示，明日天氣穩定、水氣少，各地都是多雲到晴，秋高氣爽的好天氣，僅東半部局部地區有零星降雨，西半部山區則要留意午後雷雨，但雨量不會太多，預計西半部高溫約33到35度、東半部31到32度，夜間低溫約23到24度，西半部日夜溫差較大。

▲明日天氣穩定，僅日夜溫差大。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

林定宜表示，周一開始東北風增強，北部、東北部轉濕涼，有局部短暫陣雨，桃園以北、東北部下雨時間較長，且有局部大雨發生機率，其他地區則是多雲到晴，午後南部、中部山區也有雷雨。

受降雨影響，北台灣氣溫明顯下降，與今天相比高溫驟降7到8度，周一台北高溫26度、周二24度，各地夜間低溫約21到23度，周一到周五都將是濕涼天氣，其他地區則是早晚偏涼，南部、中部山區有午後雷雨。

▲海面上有一個熱帶擾動，恐影響國慶連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

另外目前海面上有一個熱帶擾動，尚在整合中，未來路徑不確定性仍大，若北方太平洋高壓減弱，路徑就會偏北，持續增強則會往西走，若往西走就會對台灣造成影響，但各家預測分歧性大，還需繼續觀察。