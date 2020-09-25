安華三度「拜相」夢滅？最高元首本週拒接見　慕尤丁：我仍是首相

▲馬來西亞政治變色，究竟誰能入主首相署？（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞最近再傳「變天風雲」，讓該國可能出現今年第二次換首相的局面。現任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）25日在出席政治活動時否認了反對黨實權領袖安華（Anwar Ibrahim）稱他已倒台的聲明。國家王宮也表示，最高元首由於身體因素，一周內不會接見任何人。

▲反對黨領袖安華日前宣稱已獲得大部分議員支持。（圖／路透）

綜合馬來西亞當地媒體報導，慕尤丁25日在出席助選活動時表示，他並不是一個戀權的人，如果安華獲得多數國會議員支援，他會辭職或是請求國家元首解散國會，「如果國家元首禦准解散國會，那安華只能繼續『等著做首相』（意指過渡首相）。」

▲馬來西亞首相慕尤丁稱自己仍未倒台。（圖／路透）

不過慕尤丁也指出，總檢察長依德魯斯（Idrus Harun）已確認他仍是合法首相，而且國家王宮至今也還未召見他，可見他的首相之位仍然穩固。他也挑戰安華，如果真的擁有大部分議員的支持，那就拿出證據或公佈名單，因為直至目前為止，安華聲稱已獲得國民聯盟議員支持的說法已被一一否認。

▲國家王宮聲明，由於最高元首蘇丹阿都拉身體不適，本週不會接見任何人。（圖／路透）

據路透社報導，國家王宮25日發表聲明，馬來西亞最高元首蘇丹阿都拉（Sultan Abdullah）由於身體因素，一周內不會接見任何人，也暫時駁回安華尋求與他會晤以組建新政府的請求。