暴力逼澎恰恰還巨債！　通化街幫主、亞太三溫暖負責人收押禁見

記者游宗樺、葉國吏／台北報導

刑事警察局3日宣布逮捕涉嫌對頂鮮101餐廳前董事長周文保、遠東航空董座張綱維、藝人澎恰恰暴力討債的台北市傳統老幫派「通化街幫」幫主朱秀琮（56歲），及亞太三溫暖實際負責人楊振豐（63歲）與其餘5名通化街幫成員，該集團到案後坦承放債約3.2億元。經漏夜訊問後，由於朱、楊2人供詞兜不攏，今天(4日)凌晨經台北地院裁准羈押禁見，其餘5人則由北檢交保侯傳。

▲▼芋仔、楊醫師收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）





刑事局調查，發現綽號「楊醫師」的楊振豐與通化街幫主朱秀琮涉嫌對上述3位知名人士放款約3.2億元，遠航張綱維借了約1.6億元、頂鮮101周文保（台南擔仔麵創辦人女婿）借了1.3億元，澎恰恰借款3千萬元但迄今均未償還，警訊後將7人依觸犯組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌中午送往台北地檢署偵辦。台北地檢署訊問後，認為朱、楊2人涉犯《組織犯罪防制條例》且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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