赴「喬債聖地」險被押內幕曝！澎恰恰借了3000萬　還想做一件事

記者張君豪／台北報導

藝人澎恰恰驚爆積欠上億元債務，在今年8月宣布破產，10月23日晚間澎恰恰到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，傳出債主楊醫師要澎恰恰交出名下大安路豪宅權狀抵債疑遭脅持、引發北市警與刑事局派出數十名警力、8輛警車趕赴現場救人。

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

結果刑事局3日宣布逮捕涉嫌放高利貸的通化街幫朱姓幫主、楊醫師等7人，但檢警調查發現原來當天澎恰恰並非遭高利貸業者脅持，原來是還想上門借錢，警方救人過程宛如一場烏龍。

10月23日晚間，澎恰恰到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，原本傳出對方強迫澎恰恰拿大安路豪宅抵債，並傳出澎兒子皮皮遭黑衣人押回家拿房屋權狀；結果警方破案逮捕楊醫師、通化街朱姓幫主、竹聯幫平堂林姓堂主後詢問，才發現原來當天澎恰恰去亞太三溫暖是要繼續借錢！

▲涉嫌放高利貸給澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員遭警逮捕，警方並起獲上千萬元現金。（圖／記者張君豪攝）

據瞭解，當晚澎恰恰跟兒子皮皮進入三溫暖VIP包廂後，通化街朱姓幫主先警告澎恰恰「你知道我們實力，你自己小心點」後就先離開，但澎恰恰到場並沒有還債，反倒向已支借3千萬的楊姓高利貸業者求情，想要商借更多現金，填補積欠其他債主的數千萬元債務。



但楊男聽到澎恰恰要求不禁好氣又好笑，認為澎恰恰已先借走3千萬元現金，前債未清又上門借錢，遂要求澎恰恰拿出房地產權狀來抵押才能放款，認為放任澎恰恰空口借現金風險實在太大，但澎恰恰以大安路豪宅已登記在前妻名下拒絕，場面一度僵持。

之後澎恰恰躲到洗手間打電話拜託友人報警求助，但警方到場雙方均堅稱是喬債民事糾紛不希望警方介入；警方請示檢察官後暫讓雙方離開，但刑事局早已佈線監控遠航前董座張綱維遭暴力討債案件，已暗中監控楊醫師高利貸集團，楊嫌等人落網後說法和澎恰恰等欠債被害人差異太大，案情有待司法釐清。

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