喬債聖地！亞太三溫暖「楊醫師」起底　出手都破億、債務人全大咖

▲楊振豐今晨被法官裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

社會中心／綜合報導

「亞太三溫暖」實際負責人、綽號「楊醫師」的楊振豐，因涉嫌對藝人澎恰恰暴力討債而被捕。其實楊的財力十分驚人，包括遠航前董座張綱維曾和楊借了約1.6億元，台南擔仔麵集團、頂鮮101餐飲集團周文保也曾和楊借了1.3億元。知情人士透露，建商、賭場大亨等人會去找檯面上的兄弟，成立所謂的地下錢莊。

檢警調查，「通化街幫」幫主朱秀琮（芋仔）和楊振豐共同出資經營高利貸，曾闖入張綱維辦公室，恐嚇「不還錢殺全家」，逼張開立1.5億元的支票，還強行搬走張蒐集的字畫等藝術品；另外，周文保也因欠債，被約到楊經營的亞太三溫暖辦公室，遭押走拘禁3天，讓周趕緊打電話籌款還債才脫身。

檢警指出，綽號「楊醫師」的楊振豐並無醫師資格，早年在中南部發展，且熟稔黑白兩道，2006年涉及當時總統府副秘書長陳哲男司法黃牛案，擔任陳的白手套，外界才知道楊醫師這號人物。

▼綽號「芋仔」的朱秀琮（中間黑衣低頭者）被裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

刑事局調查，朱嫌與楊醫師擔任金主的角色，以月息6%至16%不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂堂主林冠樺（51歲）率小弟追討。

知情人士接受《東森新聞》訪問透露，幫派分子想找金主一點都不難，「建商或是一些土開、賭場的大亨之類的，他們這些金流因沒辦法一直放在一個地方，也見不了檯面，他就必須要用這種滾動式去賺這樣的利息，他們會去找檯面上的兄弟，成立所謂的地下錢莊。」

警方訊後將朱秀琮、楊振豐等7人依觸犯組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌送往台北地檢署偵辦。檢方訊問後，認為朱、楊2人涉犯《組織犯罪防制條例》且有串供、滅證之虞，4日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5人則由北檢交保侯傳。

▲▼澎恰恰和張綱維都曾和「楊醫師」借錢。（圖／記者黃克翔、羅志華攝）