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不斷更新／再翻盤！拜登131：124張選舉人票　領先川普

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普拜登決戰2020。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選投票日當地時間周二（3日）正式開跑，紐約等多地市民天未亮就現身排上長長人龍，今年提前投票人數近1億，已占2016年總統大選總票數的7成。根據《彭博》，拜登取得131張選舉人票，川普則為124張。

根據CNN早期出口民調顯示，在選民認為投票最優先考慮的因素中，每3位選民當中就有1人認為，經濟為投票考慮的第一優先，認為能帶領全國走上經濟強勢軌道的人才是夠資格的領導人，其次才是種族、防疫等社會或政治議題。

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10：40

根據彭博社統計，拜登奪下科羅拉多州，取得9票。拜登目前以131：124領先。

10：32

拜登取得華盛頓特區3票。

10：20

拜登拿下新墨西哥州5票，川普在明尼蘇達州領先。

10：12

川普再拿5州，為124張選舉人票。

10：06

拜登在科羅拉多州、紐約州領先川普，並在新墨西哥州取得5張選舉人票。

10：02

根據《彭博》，紐約州結果出爐，拜登再獲翻盤機會取得119張選舉人票、川普為92張。

09：51

北達科他州，川普領先。

09：43

綜合外媒報導，傍晚時分，數百人集結在白宮前，誓言要把川普與彭斯趕出白宮。

09：38

根據《路透社》統計，川普在關鍵搖擺州佛州奪下29張選舉人票，目前以101：85大贏拜登。

09：28

緬因州、密蘇里州，川普領先拜登。

09：08

根據《彭博社》報導，美國總統大選，目前累計拜登85票比上川普55票，差距拉大至30票。

08：59

美國總統大選維吉尼亞州由拜登勝出，13張選舉人票入袋，目前累計川普33票比上拜登16票，差距拉近至17票。

08：48

根據《衛星通訊社》報導，北科羅納州川普領先，俄亥俄州拜登領先。

08：15

根據CNN統計，川普拿下印第安那州11張選舉人票；美聯社則統計，拜登拿下佛蒙特州3票，川普暫時以19張選舉人票領先.。

08：05

根據《Bloomberg》統計，肯塔基州目前由川普以54.2％得票率獲得首8張選舉人票，取得領先優勢。

07：55

根據《Bloomberg》統計，肯塔基州目前由川普以51.3％得票率領先、印第安那州同樣是川普以63.2％領先，這兩州原本就屬於傳統共和黨鐵票區。

07：40

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她有信心民主黨會在今晚的選舉中，繼續保持在眾議院的多數黨地位，「我們也對參議院充滿希望，我們有信心拜登將成為美國總統。」

若是拜登勝選，民主黨需要翻轉3個參院席次，才可以在眾院取得多數黨優勢；若拜登落選，則需要翻轉4個席次。

07：11

美國東部時間下午6時，印地安納州與肯塔基州部分投票所已關閉，關鍵搖擺州佛羅里達的投票將在1小時後結束。

06：57

本次大選結果難料，正值美國社會極度分歧時期，部分人已經開始擔憂選後情勢。除了華府商家已經先拿來大片木板釘牢門窗，防止暴動搶砸，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）也宣布，波特蘭地區從2日下午5時起進入48小時緊急狀態，同時要求國民警衛隊待命，以應對大選後可能引發的政治暴亂事件。

▲▼波特蘭極右派示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼許多商家「超前部署」防選後暴亂，先拿來木板封死門窗。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

▲▼許多商家「超前部署」防選後暴亂，先拿來木板封死門窗。（圖／路透）

06：55

美國總統川普預測自己能在這次大選中，拿下306張選舉人票，超過上次大選的223張得票數贏得勝選，順利連任第二任期。不過他也強調，不會過早宣布勝選，並稱他在此事上沒有理由「耍花樣」。

06：42

CNN早期民調出爐，受調者中有每5人就有3人認為「經濟」是投票考量第一優先，其次才是種族不平等與防疫議題，約5分之1的人將此列為優先考量。此外，「犯罪與安全」以及「健保醫療政策」均是每10人中有1人的優先考量。

05：16

密西根州務卿班森（Jocelyn Benson）推文表示，已經收到92％的選民郵寄投票，計票作業正有效率地進行中。密西根選民還有4個小時能夠投票。

05：05

投票日當天傳出不少民眾接到自動語音電話，要求選民「待在家中以策安全」，FBI網路安全及基礎設施安全局（CISA）高級官員指出，「（我們）已經接獲一些自動語音電話的報案，這類電話每次選舉都會發生，我們有注意到這件事。FBI正在進行調查。」

至於哪些州的選民更容易接獲自動語音電話，可能來自哪方勢力或個人進行的騷擾與誤導，FBI也回應目前還在追蹤當中。

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