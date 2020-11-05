美國大選後出現零星抗議　未見大規模騷亂

▲華府前「黑命貴廣場」出現小規模抗議，和平進行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國總統大選昨天結束投票後，從東岸華府到西岸的華盛頓州出現零星抗議，但沒有跡象顯示有大規模騷亂或暴力行為跟這次大選有關。

美聯社報導，昨天的總統大選結果尚不明朗，令人憂心不確定性持續，可能會引發衝突。但華盛頓州西雅圖（Seattle）、華府和紐約等城市夜裡的示威，過程大致和平。

在華府，昨夜有超過1000人聚集在與白宮僅一個街區之遙的「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），抗議總統川普。同時另有數百人在市區遊行，他們偶爾堵塞交通並施放煙火。

抗議者大喊：「這是誰的街道？我們的街道！」「如果我們沒贏得正義，他們不會得到安寧！」

青少年成群在街上舞蹈，一旁路人歡呼喝采。現場並出現大幅旗幟，其中一面寫道「川普總是在說謊」。

遊行人士還戳刺一輛靜止警車的輪胎。

在俄勒岡州波特蘭（Portland）與西雅圖都出現數百人的反川普示威；西雅圖有數人被捕。

抗議者在波特蘭高喊：「這就是民主的模樣。」主辦單位除表示這會是場和平示威，還說無論總統大選結果如何，他們都會繼續抗議、支持種族正義。

警長辦公室則表示，有部分抗議者公開攜帶槍械。俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）派出國民兵待命。

波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）在推特（Twitter）上表示，「不會容忍任何暴力、脅迫或犯罪破壞行為」，人民應能安全地發聲提倡自身觀點。

在西雅圖，警方表示有數人被捕，其中一人在路上放釘子，還有一人駕車闖越路障進入警方車道，所幸無人受傷。

全美許多城市數以百計的商家在選前都用木板封好門窗，擔心大選可能引發暴力。華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）稍早表示：「有些人喜歡引發混亂和麻煩。」鮑賽說，她從沒看過有這麼多店家用木板釘住門窗，這讓她很傷心。