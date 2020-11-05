美選戰況「桑德斯超神準預測」　川普全照劇本演！時空旅人被朝聖

記者葉國吏／綜合報導

美國總統大選美東時間3日投票並開始計票，截至台灣時間5日上午5點58分，拜登拿下關鍵搖擺州密西根州，再取得16張選舉人票，累計拿下264張票，領先川普的214票，拜登只要再一州勝出，便能跨越270票門檻成為下一任美國總統。面對這樣的結果，批踢踢有鄉民發現「先知」，竟然神預測美選戰況。

鄉民在批踢踢發文「Sanders成功預測川普反應」，指出美國參議員桑德斯(Bernie Sanders)早在10月23日接受媒體訪問時曾表示，由於賓州、密西根、威斯康辛等州會有大量郵寄投票，所以開票時間會較晚。

▲美國參議員桑德斯(Bernie Sanders)。（圖／翻攝自YouTube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

桑德斯當時表示，接著川普很有可能在開票當晚表示在賓州、密西根、威斯康辛都會領先，並自行宣布當選，結果最後後來郵寄選票開始計算後「拜登逆轉」，川普輸了這些州，最後川普就會直接要求驗票。

截至台灣時間5日上午5點58分，賓州、密西根、威斯康辛三州裡，拜登總共拿下威斯康辛、密西根2州，而川普也馬上懷疑作票要求驗票。桑德斯影片被貼上批踢踢後引發朝聖，許多人推文「未來人露餡了」、「真的先知」、「川普照劇本演出」、「時空旅人」、「他太了解川普了XD」。