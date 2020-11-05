影／就差6票！拜登有望「270票」剛好過門檻　成功入主白宮

記者張方瑀／綜合報導

美國2020總統大選開票進入尾聲，民主黨籍參選人拜登以264票暫時領先總統川普的214票，目前還有5州未開，但美媒預估拜登可能以剛好270票成功拿到白宮門票。

▲拜登可能以剛好270票成功拿到白宮門票。（圖／路透）



拜登一口氣拿下密西根州、威斯康辛州共26張選票，讓他的總票數來到264張，距離白宮僅剩6票之差。剩下未開票的州包含阿拉斯加、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州與賓州等5州。

其中阿拉斯加州屬共和黨票倉，喬治亞州、北卡羅來納州與賓州目前由川普領先，有望再拿下共54張選舉人票，讓總票數達到268張。

換句話說，目前票數為264的拜登，必須要拿到內華達州的6張選舉人票，就有可能以剛好過門檻的270張選票換得白宮門票。

川普目前勝出州

印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）

南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）

西維吉尼亞州：5票（2016年由共和黨獲勝）

佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）

阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）

密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）

田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）

奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）

阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）

堪薩斯州：6票（2016年由共和黨獲勝）

南達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

路易斯安那州：8票（2016年由共和黨獲勝）

懷俄明州：3票（2016年由共和黨獲勝）

猶他州：6票（2016年由共和黨獲勝）

北達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

密蘇里州：10票（2016年由共和黨獲勝）

愛達荷州：4票（2016年由共和黨獲勝）

俄亥俄州：18票（2016年由共和黨獲勝）

德州：38票（2016年由共和黨獲勝）

愛荷華州：6票（2016年由共和黨獲勝）

蒙大拿州：3票（2016年由共和黨獲勝）

內布拉斯加州：4票（2016年由共和黨獲勝）

緬因州：1票（2016年由民主黨獲勝）



拜登目前勝出州

佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）

維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）

新罕布夏州：4票（2016年由民主黨獲勝）

康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）

德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓特區：3票（2016年由民主黨獲勝）

伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）

馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）

麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）

紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）

羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）

科羅拉多州：9票（2016年由民主黨獲勝）

新墨西哥州：5票（2016年由民主黨獲勝）

紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）

加州：55票（2016年由民主黨獲勝）

奧勒岡州：7票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓州：12票（2016年由民主黨獲勝）

亞利桑那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

明尼蘇達州：10票（2016年由民主黨獲勝）

夏威夷州：4票（2016年由民主黨獲勝）

內布拉斯加州：1票（2016年由共和黨獲勝）

緬因州：3票（2016年由民主黨獲勝）

密西根州：16票（2016年由共和黨獲勝）

威斯康辛州：10票（2016年由共和黨獲勝）

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