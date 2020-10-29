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2020桃園上好攤揭曉　中壢夜市新美食「混蛋爆蝦」奪最大獎

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▲2020桃園上好攤揭曉

▲鄭文燦市長表示，「桃園上好攤」今年共有349攤報名參賽，創歷年新高，競爭十分激烈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園上好攤年度成果發表會暨頒獎典禮」29日於市府舉行。市府首度設置最大獎「市集行家美食大賞」，由中壢觀光夜市「混蛋爆蝦」脫穎而出，抱走5萬元獎金及獎座。市集團體獎精神總錦標由興國市場自治會獲得；上好市集賞第一名則由興仁花園夜市管委會拿下，競爭激烈。

▲2020桃園上好攤揭曉

▲▼2020桃園上好攤揭曉，中壢夜市新美食「混蛋爆蝦」奪最大獎。（圖／市府提供）

▲2020桃園上好攤揭曉

鄭文燦市長表示，「桃園上好攤」舉辦邁入第五屆，今年共有349攤報名參賽，創歷年新高，競爭十分激烈。市府經發局特別規劃舉辦「桃園上好攤」評選競賽，今年競賽組別增加，分為「生鮮食材」、「良品百貨」、「日光美食」、「星光好味」等4組，經過兩階段評選後，每個組別分別選出金、銀、銅賞，此外還有「市集行家美食大賞」、年度主題獎「創新亮點賞」及「市集團體獎」，共29個攤商及自治會獲獎，其中「市集行家美食大賞」，除了由專家及神秘客評分外，更有超過17,642位民眾參與票選。

▲2020桃園上好攤揭曉

▲▼2020桃園上好攤揭曉。（圖／市府提供）

▲2020桃園上好攤揭曉

經發局長郭裕信表示，「桃園上好攤」今年除了新增年度大獎「市集行家美食大賞」，也設置以市場轉型創新為主題的「創新亮點賞」，希望每一種類型的攤商都能藉由這個平台良性競爭，讓桃園市的市集更多元有趣。

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