感恩「聲寶」公益捐贈　鄭文燦：「桃園賞」要親自為企業賣產品

▲聲寶總裁陳盛沺(右)捐贈桃園市政府社福單位100台空氣清淨機。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣本土家電品牌聲寶公司，29日由總裁陳盛沺捐贈100台空氣清淨機，給桃園市社福單位，由市長鄭文燦代表接受。鄭文燦感恩聲寶於疫期、疫後都熱心捐贈，回饋地方，肯定聲寶的電子鍋不輸日本進口品牌、掃地機器人等產品都很好用，並表示桃園是工業大市，市府擬邀集桃園3c製造業者，於巨蛋館舉辦「桃園賞」，他將親自為企業賣產品。

▲聲寶總裁陳盛沺表示，聲寶的企業大部分都在桃園，因此秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，回饋地方。▼聲寶捐贈熱銷的空氣清淨機。（圖／市府提供）

聲寶總裁陳盛沺表示，聲寶的企業大部分都在桃園，因此秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，於疫情期間及疫後，捐贈聲寶製造可以殺菌、最好的空氣清淨機給社福單位，讓長輩、兒童都能享有健康的環境品質。此外，也感謝市府長期支持聲寶公司，讓企業能順利發展。

社會局長鄭貴華表示，聲寶再次以陳張秀菊文教基金會的名義，捐贈市府100台、市值共200萬元的空氣清淨機，將提供本市親子館、公設民營托嬰中心、公共托育家園、兒少安置教養機構及老人福利機構等43處服務據點使用，讓長幼都能享有室內最佳的空氣品質，守護兒童及長輩健康。

包括：聲寶總經理許經朝、發言人江全田、行銷支援處長章巧薇、促廣部課長宋貞儀、財團法人陳張秀菊文教基金會執行長韋欽譯等均一同出席活動。

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