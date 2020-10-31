Cos《鬼滅》宣傳桃園萬聖城　鄭文燦扮「燦治郎」：不給糖就搗蛋

▲鄭文燦cosplay《鬼滅之刃》男主角竈門炭治郎。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者蘇晏男／台北報導

日本人氣動漫《鬼滅之刃》最新劇場版電影上映後，台灣吹起一股鬼滅熱潮，不少人選擇在萬聖夜活動中扮演劇中角色。桃園市長鄭文燦31日化身「竈門燦治郎」，在臉書宣傳自今日開跑、一連9日的「桃園萬聖城」。

根據日媒報導，《鬼滅之刃》劇場版電影自16日上映後，短短10天票房就高達107億日圓（約新台幣30億元），擠下宮崎駿電影《神隱少女》蟬聯19年的日本票房紀錄，當年《神隱少女》可是花費25天才突破百億日圓。而第三名則是《哈利波特神秘的魔法石》，及新海誠《你的名字》，兩部皆是花28天破百億日圓。

隨著《鬼滅之刃》熱度持續升溫，劇中角色竈門炭治郎、禰豆子等更成為在萬聖節新的裝扮對象。鄭文燦31日下午在臉書表示，今天化身為竈門燦治郎，要來消滅在桃園的邪惡氣息，「啊不是！原來是桃園萬聖城」，31日起一連9天到下週日，在桃園高鐵站前廣場，是在Hello萬聖城，不給糖就搗蛋。

鄭文燦也透露，除31日有萬聖節變裝演唱會及「Y桃園哥萬聖劇場」外，11月1日至8日晚間6時至晚間10時，會有每半小時一次、且一次歷時5分鐘的「笑咧咧萬聖王國城堡光雕秀」。另外，活動現場還有以海妖、南瓜人、吸血鬼及骷髏人5位鬼明星為主角，並以「邪惡無害、恐怖可愛」為題的8座大型裝置藝術。

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