螞蟻集團突被暫緩上市　陸官媒隨即發文：彰顯保護投資者決心！

▲螞蟻金服。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上交所、港交所3日晚間分別宣布暫緩「螞蟻科技集團」上市，大陸官媒《經濟日報》隨即發文指出，暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展，「資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」

螞蟻科技集團原預計於5日分別在上交所、港交所上市，但公司實際控制人馬雲、董事長井賢棟等人卻在2日突被大陸央行、證監會等4部門約談。

約談過後，上交所、港交所又在3日晚間分別宣布暫緩「螞蟻科技集團」上市。

螞蟻科技集團也發布公報表示，公司今天接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司的A股於科創版上市。因此，同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主版上市也將暫緩。

暫緩上市的消息公布後，大陸官媒《經濟日報》隨即發表一篇標題為〈螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心〉的文章，稱暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

文章內提到，維護投資者特別是中小投資者合法權益，是資本市場監管層的根本職責，「暫緩螞蟻集團上市，是依據註冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信披透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展。」

文章還強調，此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，「註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」

疑受消息影響，阿里巴巴（BABA）美股開盤隨即大跌超過7％，並快速擴散至下跌8％。

▼馬雲在螞蟻上市前突被約談。（圖／CFP）

