　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應美大選、陸機擾台　台中警首次三級開設加強巡邏30處關鍵地點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中市議員林德宇質詢警方針對美國大選的困應作為。（圖／林德宇提供）

▲台中市議員林德宇質詢警方針對美國大選的困應作為。（圖／林德宇提供）

記者鄧木卿／台中報導

美國總統大選3日起投票，大陸軍機藉機不斷擾台，台中市警方為了因應選情所帶來的影響，衝擊美中台三角關係，已從10月31日起開設三級聯合指揮所，直到11月14日，每天派員加強巡邏台中市機場、港人所開商店等30個關鍵場所，據了解，這是首次因應美國大選而開設。

市議員林德宇3日在議會質詢中指出，蔡英文總統近日已針對美國大選召開過國安高層會議，對警政署下達指示，而台中市警察局有何相關因應作為？

警察局長楊源明表示，10月31日就已遵照警政署指示，開設三級聯合指揮所，持續加強維護社會治安、防範虛假訊息散佈、基礎設施安全防護等工作。

警方表示，上周已接獲警政署公文指示，每天都有主秘、督察長等正副主管輪流留守，隨時防範有心人士趁著美國選舉，製造社會動亂，包括科學園區、機場、港口和港人在台中所開的店家共30處，每天加強巡邏，掌握治安狀況。

至於最近發生的重大治安事件，其中路口監視器是維繫治安的重要工具，林德宇表示，雖然台中監視器數量一直提升，但系統也要適時的更新，強化車牌辨識、智慧影像分析等功能，才能提供員警最有力的協助。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

後指部參謀長遭控「公器私用」　嚴德發：專案調查釐清真相

遭嗆「很喜歡舔」…黃捷不忍了！開告一柱擎天姐：不再姑息性霸凌

參謀總長進駐衡山指揮所因應美國大選　嚴德發：按照應處程序進行

行政院幕僚被抓包製「網軍圖」　國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會

美國務院批准售台4架MQ-9無人機　嚴德發：有助台海區域和平

30年前「擾共時刻表」曝！日飛5次貼陸偵查　一度險接戰開火

美將售台「死神無人機」　府：因應我國軍戰略與防衛需求

美國優先售台「死神無人機」　國防部證實

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

後指部參謀長遭控「公器私用」　嚴德發：專案調查釐清真相

遭嗆「很喜歡舔」…黃捷不忍了！開告一柱擎天姐：不再姑息性霸凌

參謀總長進駐衡山指揮所因應美國大選　嚴德發：按照應處程序進行

行政院幕僚被抓包製「網軍圖」　國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會

美國務院批准售台4架MQ-9無人機　嚴德發：有助台海區域和平

30年前「擾共時刻表」曝！日飛5次貼陸偵查　一度險接戰開火

美將售台「死神無人機」　府：因應我國軍戰略與防衛需求

美國優先售台「死神無人機」　國防部證實

28歲師「熬夜備課」　趴睡叫不醒…醫一看：已經破掉了！

海歸碩士男街頭買iPhone！　一關機出現「Android綠色機器人」　

黃奎博／美國大選結果未定　台美關係已經難預料

解放軍訓練神秘弩弓手　400米無聲射擊「一箭斃命」

李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

梅復興／美國對台軍售：「要能移動指針」（下）

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算

懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

「全都是泡沫」下一句是什麼？　網友惡搞笑噴…釣出鄧紫棋解答

檢舉達人最愛！跨越雙白實線已罰23783件...監理站：別再噴錢啦

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

高鈺婷閃辭！鐵粉里長嘆：時力完了

整天叫小編作圖宣傳　宅神：政府一堆唬爛

一年沒開治安會報　江啟臣嗆蘇揆失職

美國優先售台「死神無人機」　國防部證實

獨／奧地利恐攻就在身旁　台留學生躲地下室避難

高鈺婷上任僅2個月　時力將選出第3任期第4位黨主席

女大生遭擄殺！　王世堅這樣說

呂秀蓮12字提醒國防部：情勢緊張

陳幸妤「誰沒有拿過我爸的錢？」　陳水扁笑答：沒拿的出聲一下

蘇貞昌回撥電話　蔡英文第一句竟說「歹勢」

柯文哲：從紙本三倍券中看到危機

被說「歹鬥陣」　蔡英文回應了

高鈺婷宣布請辭時代力量黨主席

綠營：若川普敗選　藍營將操作第二波輿論戰

更多熱門

相關新聞

虐童初犯一律罰6萬　中市議員促檢討

虐童初犯一律罰6萬　中市議員促檢討

台灣頻傳令人鼻酸的虐童案件，但是不論情節輕重，初犯都只裁罰6萬元，台中市議員林德宇16日在市議會質詢中指出，台中市裁罰基準不能只看次數而不論輕重，應參考其他縣市，加重罰則以突顯情節嚴重性及市府重視度，社會局表示，依行政罰法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰額度，會視情節而罰，暫時不會檢討修正。

流感疫苗嚴重不足　盧秀燕籲中央：緊急採購

流感疫苗嚴重不足　盧秀燕籲中央：緊急採購

新冠肺炎死亡破百萬！中市議員籲注重移工檢疫

新冠肺炎死亡破百萬！中市議員籲注重移工檢疫

梅根夫婦催票遭切割！川普酸爆

梅根夫婦催票遭切割！川普酸爆

中市警防疫破刑案有功　警政署長赴警局表揚

中市警防疫破刑案有功　警政署長赴警局表揚

關鍵字：

陸機美大選林德宇楊源明

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／拜登翻盤131：124　領先川普

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面