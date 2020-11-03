因應美大選、陸機擾台　台中警首次三級開設加強巡邏30處關鍵地點

▲台中市議員林德宇質詢警方針對美國大選的困應作為。（圖／林德宇提供）

記者鄧木卿／台中報導

美國總統大選3日起投票，大陸軍機藉機不斷擾台，台中市警方為了因應選情所帶來的影響，衝擊美中台三角關係，已從10月31日起開設三級聯合指揮所，直到11月14日，每天派員加強巡邏台中市機場、港人所開商店等30個關鍵場所，據了解，這是首次因應美國大選而開設。

市議員林德宇3日在議會質詢中指出，蔡英文總統近日已針對美國大選召開過國安高層會議，對警政署下達指示，而台中市警察局有何相關因應作為？

警察局長楊源明表示，10月31日就已遵照警政署指示，開設三級聯合指揮所，持續加強維護社會治安、防範虛假訊息散佈、基礎設施安全防護等工作。

警方表示，上周已接獲警政署公文指示，每天都有主秘、督察長等正副主管輪流留守，隨時防範有心人士趁著美國選舉，製造社會動亂，包括科學園區、機場、港口和港人在台中所開的店家共30處，每天加強巡邏，掌握治安狀況。

至於最近發生的重大治安事件，其中路口監視器是維繫治安的重要工具，林德宇表示，雖然台中監視器數量一直提升，但系統也要適時的更新，強化車牌辨識、智慧影像分析等功能，才能提供員警最有力的協助。

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