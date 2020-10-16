　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中議員林德宇認為，處罰虐童案不該不論情節輕重初犯一律罰6萬元。（圖／林德宇提供）

▲台中議員林德宇認為，處罰虐童案不該不論情節輕重初犯一律罰6萬元。（圖／林德宇提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣頻傳令人鼻酸的虐童案件，但是不論情節輕重，初犯都只裁罰6萬元，台中市議員林德宇16日在市議會質詢中指出，台中市裁罰基準不能只看次數而不論輕重，應參考其他縣市，加重罰則以突顯情節嚴重性及市府重視度，社會局表示，依行政罰法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰額度，會視情節而罰，暫時不會檢討修正。

林德宇表示，他從去年第一個會期就多次關注兒少保護議題，目前通報網路已慢慢成形，但是回頭檢視裁罰基準卻發現，台中市不論情節輕重，初犯都是開罰6萬元，不像台北市、新北市、桃園市等，能開出8萬元、14萬元、28萬元等不同力度的罰鍰。

林認為，市政府根據兒少法，對兒童有虐待、不當對待等情事，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱，但不能不論違規輕重，社會局應積極檢討，將裁罰基準與違規情節輕重做等比連結。

此外，台中市明訂第二次最低處15萬元、第三次30萬元，相較於台北市第二次最低處28萬元、第三次44萬元，罰責也明顯過低。

社會局長彭懷真原本在議會第一時間回覆時承認，台中市違反兒少法裁罰基準已有一段時間沒有調整，社會局會參考各縣市的標準進行檢討，但事後兒少承辦人則解釋，根據裁罰基準第3點已有明定，並非僅依違規次數裁處，且依行政罰法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰額度，無需修正。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／iPhone12 開賣！蘋果官網最快7天到　PChom
莊敬高職正妹15歲「赴韓出道」　曝韓演藝圈潛規則
傻眼…居民排隊注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好
孕媽胎位不正…堅稱「我會氣功」　生產結果讓醫嚇傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部證實！駐波蘭代表處1名雇員確診

新北市重陽禮金於10月17日起發放　百歲人瑞加碼送萬元紅包

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

蔡英文表揚工具機口罩國家隊：完成不可能！　推疏困3.0保持領先

快訊／共機19度擾台！　解放軍再派運8闖我西南空域遭驅離

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

「反瘦肉精公投」須聽證　國民黨轟中選會：濫用行政權阻民意

台拒陳同佳投案　建制派赴駐港辦抗議「政治算計」　

陸資繞道取得台商關鍵技術　蔡易餘：恐助長紅色供應鍊

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

外交部證實！駐波蘭代表處1名雇員確診

新北市重陽禮金於10月17日起發放　百歲人瑞加碼送萬元紅包

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

蔡英文表揚工具機口罩國家隊：完成不可能！　推疏困3.0保持領先

快訊／共機19度擾台！　解放軍再派運8闖我西南空域遭驅離

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

「反瘦肉精公投」須聽證　國民黨轟中選會：濫用行政權阻民意

台拒陳同佳投案　建制派赴駐港辦抗議「政治算計」　

陸資繞道取得台商關鍵技術　蔡易餘：恐助長紅色供應鍊

中職／陳重廷二壘打、唐肇廷安打攻超前分　7局統一3比2富邦

朴經霸凌曝光疑「遭報復」！　錄音流出…宋荷藝老闆嗆：我會弄死他

快訊／iPhone12 20:00開賣了！Apple官網最快7天到、PChome 4分內搶光

日職／宋家豪投2局遭松田宣浩開轟　飆150三振柳田悠岐

歡慶四週年！「基富通」客戶破15萬　10月加碼0手續費

山下智久消失2月近況曝光！和未成年嫩模開房挨罰…掰了傑尼斯洩時間表

莊敬高職校花15歲赴韓出道　曝韓國演藝圈「潛規則」

高雄「欣橋之心」每坪1字頭！1800人搶324戶　網跪求：拜託留給我

外交部證實！駐波蘭代表處1名雇員確診

通過兩岸既有機制聯繫　國台辦批陸委會：公然欺騙

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

台「這建設」有危險　他曝：陸封鎖就完了

韓國瑜最新財產申報　現金存款逾3千萬

企業家捐20億　陳時中證實是他

快訊／共機20小時內三度擾台

邱義仁：除非瘋了才推台獨

陳柏惟：如是你爸後悔沒射在保險套

品學戀首度公開同框　前男友吳崢也現身

謝衣鳳稱「腎臟是生殖器官」　醫護澄清

央視台諜案！張競3千字曝真相

民怨紙鈔塞不進錢包塞　林楚茵籲別做那麼大張

范世平：支持吳怡農「在家當兵」主張

蔡英文開放萊豬挨批　阿扁：這筆帳不能算她身上

康匠違法生產　新北衛生局下令「友你醫藥口罩」全面下架

中天若關台！連勝文560字狂酸民進黨

更多熱門

相關新聞

將孫女丟下11樓！阿公因這病竟免坐牢

將孫女丟下11樓！阿公因這病竟免坐牢

美國印第安納州阿內洛（Salvatore Anello）去年與家人搭遊輪至波多黎各旅遊時，涉嫌將18個月大的孫女從11層樓高的輪船窗戶丟出去，導致女嬰重摔甲板身亡。辯護律師表示，阿內洛於15日承認過失殺人罪後，將可獲得緩刑，但正式判決須等到12月才會宣布。

變態懲罰！8歲童「彈簧床跳到死」

變態懲罰！8歲童「彈簧床跳到死」

10歲女被虐死　18公斤瘦到見骨

10歲女被虐死　18公斤瘦到見骨

流感疫苗嚴重不足　盧秀燕籲中央：緊急採購

流感疫苗嚴重不足　盧秀燕籲中央：緊急採購

1歲童被關在狗籠　旁邊就是蟒蛇

1歲童被關在狗籠　旁邊就是蟒蛇

關鍵字：

虐童林德宇彭懷真

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

降5900元！好市多i11 128G不到21K

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面