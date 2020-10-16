虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

▲台中議員林德宇認為，處罰虐童案不該不論情節輕重初犯一律罰6萬元。（圖／林德宇提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣頻傳令人鼻酸的虐童案件，但是不論情節輕重，初犯都只裁罰6萬元，台中市議員林德宇16日在市議會質詢中指出，台中市裁罰基準不能只看次數而不論輕重，應參考其他縣市，加重罰則以突顯情節嚴重性及市府重視度，社會局表示，依行政罰法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰額度，會視情節而罰，暫時不會檢討修正。

林德宇表示，他從去年第一個會期就多次關注兒少保護議題，目前通報網路已慢慢成形，但是回頭檢視裁罰基準卻發現，台中市不論情節輕重，初犯都是開罰6萬元，不像台北市、新北市、桃園市等，能開出8萬元、14萬元、28萬元等不同力度的罰鍰。

林認為，市政府根據兒少法，對兒童有虐待、不當對待等情事，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱，但不能不論違規輕重，社會局應積極檢討，將裁罰基準與違規情節輕重做等比連結。

此外，台中市明訂第二次最低處15萬元、第三次30萬元，相較於台北市第二次最低處28萬元、第三次44萬元，罰責也明顯過低。

社會局長彭懷真原本在議會第一時間回覆時承認，台中市違反兒少法裁罰基準已有一段時間沒有調整，社會局會參考各縣市的標準進行檢討，但事後兒少承辦人則解釋，根據裁罰基準第3點已有明定，並非僅依違規次數裁處，且依行政罰法規定，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰額度，無需修正。

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