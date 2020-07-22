中市警防疫破刑案有功　警政署長陳家欽赴警局表揚

▲內政部警政署署長陳家欽（中）出席「台中市政府警察局週報會議」，表揚協助防疫及偵破刑案有功人員。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

內政部警政署署長陳家欽22日上午出席「台中市政府警察局週報會議」，表揚14位協助防疫及偵破刑案有功人員，感謝台中市政府警察局在嚴重特殊傳染性肺炎期間協助執行防疫工作、振興經濟三倍券護送勤務與領購秩序及治安維護的辛勞，也期許警察同仁繼續努力，堅守崗位，避免重大治安事件發生，讓人民安居樂業。

陳家欽指出，18日內政部警政署針對易發生暴力滋事的酒店、夜店及舞廳等營業場所同步規劃執行擴大臨檢，藉由優勢警力展現執法之決心，避免成為治安破口，並讚許台中市政府警察局在戮力協助防疫工作之際，對於轄內發生之重大刑案，均能迅速偵破將犯嫌繩之以法。

陳家欽表示，在防疫期間，對於維護社會治安不可偏廢，對於易引起民眾恐慌的公然聚眾鬥毆等暴力事件，應展現警方決心及執行力，立即採取強勢執法，消彌暴力氣燄，並要求溯源刨根、徹底鏟除犯罪根源，給民眾一個安全的生活環境。

▲▼ 頒獎情形。

台中市警局長楊源明呼籲，目前正在居家隔離（檢疫）的民眾，應確實遵守規定，不要心存僥倖心態，到處趴趴走，以免遭到重罰。楊源明說，防疫期間市警局對治安工作絕不鬆懈，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，一定強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並嚴正告誡業者要做好自主管理，並強化聚眾滋事預防措施，若無法有效配合約制，警方將結合市府相關局、處的力量採行政干預手段及第三方警政強制作為，以展現警察維護治安的決心。

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