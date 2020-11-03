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騎車駛出路面邊線遭攔查　35歲男罵警「小屁孩」下場曝

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▲永康分局為維護環境安寧，與交通大隊、環保局及台南監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢取締非法改裝車，展現執法力度與強度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳姓男子因不滿遭員警攔查，竟公開辱警「小屁孩」，遭判拘役40日。（示意圖，與本案無關／記者林悅翻攝）

記者徐愷昕／桃園報導

35歲吳姓男子9月15日在桃園八德區因違規遭警攔查，過程中他因心生不滿，竟直接辱罵22歲的林姓警員「小屁孩」、「你那狗機八態度」等語，當場被依妨害公務罪移送法辦。桃園地院一審判決出爐，判吳男拘役40日，得易科罰金4萬元。仍可上訴。

吳男9月15日下午4點半騎車行經桃園和平路與忠勇街口時，因違規駛出路面邊線，遭對街林姓警員攔檢盤查，當下他因情緒激動，竟直接大罵林警「小屁孩」、「你那狗機八態度」等語，言詞足以貶抑林警名譽，速被八德分局依妨害公務罪嫌移送法辦。

桃園地院審理時認為，「小屁孩」、「你那狗機八心態」等詞， 依一般社會通念，有輕蔑、使人難堪的意涵，確實足以貶損他人名譽及社會評價，而吳男僅因不滿警員攔檢盤查，就在警方執勤中恣意出言侮辱警員，漠視國家公權力之執行，行為實在不可取，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，審結依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

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