【廣編】利百代彩筆文創館揭牌慶　成為桃園觀光工廠新亮點

▲利百代是許多人的成長回憶。

圖、文／利百代提供

桃園市長鄭文燦近日前往桃園區，出席「利百代彩筆文創館觀光工廠開幕典禮」，他表示，利百代是許多人的成長回憶，全台有龜山、平鎮二座廠區皆設立於桃園，在門田明輝董事長的帶領下，發展超過一甲子。利百代以「陪著你長大」的品牌精神，創建「利百代彩筆文創館」觀光工廠，將利百代公司及文具歷史做了非常完整的展覽呈現，也透過館內的DIY體驗培養孩子的美感及審美能力，相信「利百代彩筆文創館」將成為兒童美術體驗的最好基地，良好的員工互動也將成為日系企業的典範。

鄭市長指出，觀光工廠是桃園觀光旅遊的魅力之一，目前全市共計31家觀光工廠，市府希望機場體驗旅遊能結合青埔、觀光工廠及休閒農場，讓旅遊行程更豐富。利百代彩筆文創館是桃園的第30家觀光工廠，周邊還有可口可樂世界、南僑桃園觀光體驗工廠及祥儀機器人夢工廠未來館等觀光工廠，未來可串聯為一日遊行程，為桃園的觀光工廠旅遊注入新亮點。

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鄭市長談到，桃園觀光工廠是成功的典範，市府預計於11月7日至8日於風禾公園舉辦「桃園婦幼商品展x觀光工廠嘉年華」活動，其中「觀光工廠嘉年華」規劃三大展區，分別為觀光工廠展示區、闖關遊戲抽大獎區以及千人手作DIY體驗區，本次活動將提供1,000個免費DIY體驗名額，歡迎親子族群踴躍報名參加。