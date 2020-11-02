出遊與友同房…深夜聽到呻吟聲又見棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫

▲人妻吳姓女子與認識20多年的王姓男子曖昧，2人時常相約出遊，也多次在公開場合十指交扣。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

吳姓女子不顧自己人妻身分，竟與工作上往來20多年的王姓男友人產生情愫，2人除了時常相約出遊，也多次在公開場合緊密依偎、十指交扣，毫不忌諱旁人眼光。吳女的朋友婷婷（化名）發現後因實在看不下去，忍不住告知吳夫，婚外情就此曝光。桃園地院審結判偷吃2人須賠償吳夫15萬元。可上訴。

吳女與夫1995年12月結婚，不料她2015年起開始背著老公與王姓男子交往，且為了掩飾偷吃，都還以要回老家照顧母親為由，長期徹夜未歸。吳夫原先不以為意，直到老婆2017年多次提出離婚甚至離家出走，再加上婷婷的告知，他才驚覺原來自己已被戴綠帽2年多。

桃園地院審理時，吳夫拿出多張照片及影片指出，老婆時常背著他與小王出遊，期間2人互動有如情侶般，會互相餵食、緊密依偎、十指交扣，妻子甚至還曾替王男慶生，並於那場生日趴中與男方親密共飲交杯酒；且據婷婷闡述，老婆都會稱王男「親愛的王哥」。

對此，婷婷也出庭證稱，一次她與吳女一行人至桃園蘋果農莊遊玩時，王男也有到場，當晚她與吳女共住一間雙床的雙人房，怎料其中一天深夜，王男竟跑來她們房內與吳女同床共枕，她還有聽到棉被晃動上上下下及女生的呻吟聲，這樣的狀態約2 、30分鐘後，2人就相繼去浴室，當時她覺得十分尷尬。

▲吳女友人指出，曾親眼目睹2人於飯店床上激戰，讓她相當尷尬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上，從事房地產工作的吳女辯稱，王男是地產開發公司負責人，她與男方單純是認識20幾年的朋友，因工作業務而有往來，互相餵食僅是玩鬧、表示友好，喝交杯酒則是感恩的動作，強調雙方根本沒有發生性關係。最後更控訴老公，2019年6月間開始把家鎖住，不讓她返家，還將她與異性的合照散布在部落。

王男則表示，與吳女共喝交杯酒是泰雅族群常見的「A NO MI」社交行為，並稱旅遊蘋果農莊當天他並沒有去吳女房間，他是與姪子同住一房。

桃園地院審理時認為，雖然吳女與王男相聚都有第三人在場，並非單獨聚會，但2人舉止太過親密，確實與男女朋友無異，行為明顯已侵害吳夫配偶權，審結判他們須賠償15萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！