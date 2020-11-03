董事長性侵女助理大逆轉！上萬網友聲援　二審認「利用權勢」他慘了

▲女子倩倩（化名）在Dcard發文，警示大家求職務必小心，以免誤入狼室。（圖／翻攝Dcard）

記者徐愷昕／高雄報導

在某化工公司擔任楊姓董事長助理的女子小倩（化名），一次陪同楊董前往澳門度假時，在飯店遭性侵，搭機返台後，她除在Dcard上發文警示女孩們要自保外，同時也對楊董提告性侵，並附帶求償150萬元。刑事部分因發生地在國外又非重罪，最後以不起訴處分；民事部分高雄地院一審判楊董免賠，二審案情逆轉，法官認為楊董行為屬權勢性侵，改判賠償40萬元。全案定讞。

▲小倩（化名）2018年1月陪同董事長前往澳門度假時入住酒店總統套房。（圖／Pixabay）

小倩2018年1月陪同董事長前往澳門度假時入住酒店總統套房，雖2人各住不同房間，但一日晚上楊董卻要求小倩必須與一起體驗飯店的按摩服務，礙於權勢壓迫小倩只好服從。更衣過程中，楊董見小倩拉上門簾避免讓自己看到，氣得開口大罵，事隔2日，他又因心情不佳再次出言辱罵小倩，隨後還將房間所有燈、門關上，逼迫小倩替自己做頭皮保養。

小倩因不敢違抗而服從，沒想到頭皮保養完，楊董竟開始親、舔、撫摸她胸部，甚至還將手指插入她下體性侵！小倩嚇得急向飯店求救，在房間遭軟禁整整2小時後，才終於趁隙脫逃，搭機返台。事後，小倩除了向警方報案外，也在Dcard上發文警示，要女孩們求職務必謹慎小心，當時此篇文獲得廣大迴響，萬名網友按下愛心替她感到不捨。

▲小倩（化名）回台後上法院控訴，在澳門期間遭楊董性侵。（圖／Pixabay）

刑事部分橋頭地檢署調此案時，雖認定楊董「利用權勢性交」犯行屬實，但因發生地在澳門（國外），也非刑度3年以上重罪，最後對楊男處分不起訴。

另民事求償150萬的部分，一審地院審理時，法官勘驗案2人案發當天的對話紀錄發現，發現楊董開始追求小倩時，女方客觀上未明確拒絕，甚至對楊董說，「我也不知道怎麼說，我只是希望你趕快好好對我，可以嗎？你答應我，那我們交換條件，你不要難過……」等話，對此認定2人關係密切，審結判楊董免賠。

不過案經小倩上訴，高雄高分院調查時發現，小倩在飯店內被要求擁抱時，有藉故轉移話題，但卻換來楊男斥責，且後續也有向飯店人員求救，傳訊息告知同事，就此認定楊男雖未指侵小倩，仍有利用權勢猥褻的行為，審結判楊男須賠償40萬元。全案定讞。

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