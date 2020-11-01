藍綠許淑華比辣！神力女超人改穿紅旗袍　　甜議員化身超殺「小丑女」

▲立委許淑華、議員許淑華。（圖／翻攝自許淑華、許淑華臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

政壇上有兩位「許淑華」，一位是有「神力女超人」之稱的國民黨立委，一位是民進黨台北市議員。她們兩人分別在10月底的節慶特別變裝，立委許淑華換上大紅色超辣旗袍榮民節甜唱「甜蜜蜜」，議員許淑華則以「雙馬尾」造型cospaly小丑女歡度萬聖節。

立委許淑華近期難得在鏡頭前現身，她大方坦言消失的時間這一段有「進廠維修」，包含有矯正牙齒，以及進行要價新台幣4萬元的割眼袋手術。

她更在10月30日受邀參加黃復興黨部舉辦的榮民之夜，為慶祝榮民節不僅打扮成女軍官上台表演，中間還換上超辣的旗袍裝，大秀長腿。「神力女超人」許淑華表示，感謝榮民長輩們保家衛國，無私的奉獻，也自嘲自己非專業演出、純屬娛樂。

綠營這邊的許淑華也不甘示弱，在萬聖節這天換上超殺「小丑女」裝，她身穿超短藍紅褲同樣辣度破表，並綁上俏皮雙馬尾，與第一兒福小朋友一同上街討糖果。她害羞透露，快30年沒有中分綁二撮馬尾了。

▼台北市議員許淑華扮小丑女。（圖／許淑華提供）

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