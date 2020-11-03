碰一聲馬路塌陷積水　安南警管制交通水公司搶修

▲台南市安南區安中路4段210巷口，中午因自來水管破裂導致路面積水、道路塌陷，三分局獲報後立即趕赴現場管制交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安中路4段210巷口，3日中午12時34分許，因自來水管破裂導致路面積水、道路塌陷，台南市警三分局獲報後立即趕赴現場，以警車及封鎖線實施管制，僅留單一線道通車，警戒用路人避開塌陷積水路段，並提醒路過民眾注意安全。

警方說，這次事件反應處置過程，充分展現安南區各單位橫向聯繫及合作機制，由淵中里里長吳孟忠，於發現道路積水與塌陷問題後，立即連繫市警三分局到場管制交通及維護安全，並通報安南區區公所防災群組派員處置。

市警三分局同時連繫「1999專線」，轉請台南市工務局及台灣自來水公司派員搶修，以儘速排除危害，再通報市警交通警察大隊「交通快暢群組」，將道路積水塌陷訊息，轉知警察廣播電臺及地方電臺，提醒用路人避開該路段及注意行車安全。

市警三分局相當重視交通順暢與民眾安全，遇有道路障礙與危害均於第一時間到場管制並協助排除，也提醒用路人注意行車安全，遇有各種道路狀況，請第一時間撥打110專線，警方將立即到場。目前台南市工務局及自來水公司正全力搶修中。

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