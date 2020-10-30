機車騎士群起急煞　屏東警急借掃把排除「路殺」

▲屏東縣東港警分局警員呂清江、何忠洲二員借來掃把、畚斗清除橋面碎玻璃，確保用路人交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局警員呂清江、何忠洲二員於日前執行巡邏勤務時，行經連接東港與新園間的進德大橋南端時，發現不少破碎的玻璃散落於車道上，基於用路人行車安全，他們立即下車向附近住戶借用掃把及畚斗將玻璃碎片清除乾淨，貼心的舉動，讓路過民眾感動。



警方表示，呂清江、何忠洲兩員巡邏時發現前方有多台機車突然緊急煞車，似乎在閃避掉落物，經上前查看赫然發現一堆破碎的玻璃散落於車道上，為防止用路人發生危險，呂員立刻借用掃把及畚斗前往清除，另何員負責指揮疏導交通，防止事故發生，二員於道路障礙排除後再繼續巡邏勤務，路過民眾對員警為守護用路人的行車安全，主動排除玻璃散落物，都竪起大拇指說讚。



東港警分局長林文煜肯定呂、何兩員積極執勤服務態度，發現散落物並立即排除，以避免用路人發生危險，值得同仁學習。也提醒民眾，騎乘機車或駕駛汽車若發現道路有明顯坑洞、不明油漬或障礙物時應減速慢行，並向相關單位通報或報警處理，以確保交通安全。

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