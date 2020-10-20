50款日本零食「買1送1」、A5和牛5折起！city’super週年慶開跑

▲city’super復興店週年慶將於11/5(四)至11/16(一)開跑。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

除了百貨進入週年慶檔期，不少量販超市也開打年終慶！city’super復興店宣布，將於11/5(四)至11/16(一)舉行週年慶，看好「偽出國」商機，祭出A5和牛最低5折起、麝香葡萄4.6折的限時搶購價，高檔進口生鮮備貨增一倍，更推出超過50款日本進口零食買一送一、全面9折等，堪稱歷年最多商品優惠組合及有感回饋。

city’super看好今年受疫情影響的「偽出國」商機，觀察光是進入10月，日韓零食、進口生鮮平均買氣激增3成之多，因此在復興店週年慶期間，特別推出超過50款日本進口零食買一送一，包括指名度最高的三幸米果，甚至10月剛上市的北日本超級大麥餅乾也有優惠。Calbee薯條三兄弟（18gx10袋入）原價630元，特價459元；而日本原裝進口「一蘭拉麵60週年尊榮禮盒」1盒5入原價880元，特價830元。

▲此次推出超過50款日本進口零食買一送一。（圖／city’super提供）



另外業者也提到，受疫情影響，可自炊的餐廚鍋具銷量也增加6成，同時帶動整體油品銷售與去年成長3成，尤其以酪梨油、葵花籽油等食用植物油商品數創達雙位數成長，而進口特級初榨橄欖油也在連5年推廣後不再高不可攀，將在週年慶加速觸及價格甜蜜點。city’super年度最熱賣普羅西歐特級初榨橄欖油500ml，將推出「買一送一」880元，限量500瓶；而11/5 週年慶首日更祭出奧多利瓦冷壓初榨橄欖油1L原價380元，特價199元。

City’super復興店週年慶將於11/5(四)至11/16(一)舉行，另外「頂好超市」年終慶優惠將至10/21止。除了有超過千款民生用品啟動優惠折扣，包括大受好評的台酒花雕雞麵下殺8折，獨家品牌Meadows也推出麻辣洋芋片「限時2包29元」；還有70個品牌如可口可樂、悅氏、金蘭等，加碼祭出超值回饋，推出消費滿100元折10元、300元折30元等。

▲頂好年終慶至10/21，推出多項折扣，大受好評的台酒花雕雞麵下殺8折。（圖／頂好提供）

而量販超市全聯福利中心則於近日推出「全聯土雞節」，在10/16至11/19登場，除了每週嚴選經典熱銷品以低價促銷外，再推出新品「桂丁雞漢堡排」並推出滿額現折活動。「PX GO！全聯線上購」更加碼推出獨家新品，例如國宴等級的「原鄉放山土雞」、「桂丁翅腿辣味/五香」、「雙神農鹿茸桂丁雞湯」。另外也攜手料理平台Cookpad舉辦食譜募集料理競賽，上傳食譜有機會拿到總價值40萬元的等值好禮。

▲「全聯土雞節」在10/16至11/19登場。（圖／全聯提供）

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