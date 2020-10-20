　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

50款日本零食「買1送1」、A5和牛5折起！city’super週年慶開跑

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼city’super復興店週年慶開跑。（圖／city’super提供）

▲city’super復興店週年慶將於11/5(四)至11/16(一)開跑。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

除了百貨進入週年慶檔期，不少量販超市也開打年終慶！city’super復興店宣布，將於11/5(四)至11/16(一)舉行週年慶，看好「偽出國」商機，祭出A5和牛最低5折起、麝香葡萄4.6折的限時搶購價，高檔進口生鮮備貨增一倍，更推出超過50款日本進口零食買一送一、全面9折等，堪稱歷年最多商品優惠組合及有感回饋。

city’super看好今年受疫情影響的「偽出國」商機，觀察光是進入10月，日韓零食、進口生鮮平均買氣激增3成之多，因此在復興店週年慶期間，特別推出超過50款日本進口零食買一送一，包括指名度最高的三幸米果，甚至10月剛上市的北日本超級大麥餅乾也有優惠。Calbee薯條三兄弟（18gx10袋入）原價630元，特價459元；而日本原裝進口「一蘭拉麵60週年尊榮禮盒」1盒5入原價880元，特價830元。 

▲▼city’super復興店週年慶開跑。（圖／city’super提供）

▲此次推出超過50款日本進口零食買一送一。（圖／city’super提供）

另外業者也提到，受疫情影響，可自炊的餐廚鍋具銷量也增加6成，同時帶動整體油品銷售與去年成長3成，尤其以酪梨油、葵花籽油等食用植物油商品數創達雙位數成長，而進口特級初榨橄欖油也在連5年推廣後不再高不可攀，將在週年慶加速觸及價格甜蜜點。city’super年度最熱賣普羅西歐特級初榨橄欖油500ml，將推出「買一送一」880元，限量500瓶；而11/5 週年慶首日更祭出奧多利瓦冷壓初榨橄欖油1L原價380元，特價199元。

City’super復興店週年慶將於11/5(四)至11/16(一)舉行，另外「頂好超市」年終慶優惠將至10/21止。除了有超過千款民生用品啟動優惠折扣，包括大受好評的台酒花雕雞麵下殺8折，獨家品牌Meadows也推出麻辣洋芋片「限時2包29元」；還有70個品牌如可口可樂、悅氏、金蘭等，加碼祭出超值回饋，推出消費滿100元折10元、300元折30元等。

▲頂好年終慶至10/21，推出多項折扣，大受好評的台酒花雕雞麵下殺8折。（圖／頂好提供）

而量販超市全聯福利中心則於近日推出「全聯土雞節」，在10/16至11/19登場，除了每週嚴選經典熱銷品以低價促銷外，再推出新品「桂丁雞漢堡排」並推出滿額現折活動。「PX GO！全聯線上購」更加碼推出獨家新品，例如國宴等級的「原鄉放山土雞」、「桂丁翅腿辣味/五香」、「雙神農鹿茸桂丁雞湯」。另外也攜手料理平台Cookpad舉辦食譜募集料理競賽，上傳食譜有機會拿到總價值40萬元的等值好禮。

▲「全聯土雞節」在10/16至11/19登場。（圖／全聯提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
NIKE官網「快閃特賣」最高55折！　Air Max 270
快訊／南投埔里工安意外！3工人吸入過多廢氣　涵洞內缺氧昏迷
快訊／台61重大車禍！聯結車撞翻小貨車　往八里淡水全塞住
辦公室前暈倒　嘉義協同中學教師口吐白沫猝死
國中棒球隊爆性霸凌！學弟手繪現場圖：學長逼我當眾自慰
桃園男拉12歲少女進廁所啪　朋友隔著門：聽到呻吟
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

50款日本零食「買1送1」、A5和牛5折起！city’super週年慶開跑

NIKE官網「快閃特賣」達55折！Air Max 270現省近4千元、T恤5百有找

SOGO周慶化妝品滿6千送8百　小香、LV也有滿萬送千回饋

【廣編】Prayer Garden攜2大人氣法國飾品　百貨限定店時尚登場

一日快閃優惠！東森購物買Apple再回饋3%　5款熱銷夯品最高現省4千

網美加牛奶、加雷夢拚創意　潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨

65吋小米電視16999元！首度登台　4大影音平台免費看

【廣編】運動不能停！　高雄舒跑杯創萬人路跑防疫標竿

重溫日式經典美味！超商就能吃大阪燒、味增烤豆腐　銅板價只要35元起

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

18歲「蝶王」王冠閎泳破世青紀錄　超鮮6塊腹肌網暴動：根本天菜！

永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

50款日本零食「買1送1」、A5和牛5折起！city’super週年慶開跑

NIKE官網「快閃特賣」達55折！Air Max 270現省近4千元、T恤5百有找

SOGO周慶化妝品滿6千送8百　小香、LV也有滿萬送千回饋

【廣編】Prayer Garden攜2大人氣法國飾品　百貨限定店時尚登場

一日快閃優惠！東森購物買Apple再回饋3%　5款熱銷夯品最高現省4千

網美加牛奶、加雷夢拚創意　潮喝雀巢新上市「金牌冰萃濾袋咖啡」狂賣到缺貨

65吋小米電視16999元！首度登台　4大影音平台免費看

【廣編】運動不能停！　高雄舒跑杯創萬人路跑防疫標竿

重溫日式經典美味！超商就能吃大阪燒、味增烤豆腐　銅板價只要35元起

永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

P. LEAGUE+／富邦第3洋將是他　前ABL吸血鬼悍將辛格爾特里報到

「心碎」真的會傷心臟！沉浸「2020年哀傷」誘7症狀：嚴重恐猝死

連七紅！9月外銷訂單500.3億美元　創歷史新高

暖心正妹護理師！愛國伯伯10/10住加護病房...點滴架辦升旗典禮

曾嫌很陰！阿公80年來第一次抱貓　大讚「柔軟好摸」合照笑開懷

獨／跟新北歡樂耶誕城拼了！北市耶誕橫跨7大行政區、時間確定

台南市議會桌球隊慶功　郭信良期勉加強實力再創佳績

中職／張志豪、詹子賢受傷　丘昌榮說明恢復情況

兩款 Xbox 新機價差近40％！　微軟估計 Series S 銷量表現更強勁

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

消費熱門新聞

65吋小米電視首登台16999元

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

快領優惠碼！麥當勞勁辣翅、雞塊買1送1

NIKE官網「快閃特賣」達55折

萊爾富10/21開賣「極光綠」口罩

回憶灌籃高手　動漫經典名校接力換景快閃

免排隊！小7開賣阜杭豆漿飯糰

小7「角落小夥伴主題店」開幕

全家濃郁系「提拉米蘇霜淇淋」回歸

三星週年慶「Power of 20」開跑

首波3萬盒！萊潔「螢光綠」口罩要賣了

肺炎疫情成網美餐廳照妖鏡

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

超商就能吃大阪燒、味增烤豆腐！

更多熱門

相關新聞

內褲變百寶袋　女掀裙狂塞6贓物

內褲變百寶袋　女掀裙狂塞6贓物

俄羅斯克拉斯諾達爾市(Krasnodar)近來發生一起離奇搶案，一名在超市行竊的女子被監視器拍到，不但當眾撩起連身洋裝，內褲竟然宛如小叮噹百寶袋一般，在裡面狂塞了6件物品。店家目前公布監視器畫面希望能找到這名女賊。

頂好年終慶開跑！台酒泡麵8折

頂好年終慶開跑！台酒泡麵8折

台南熊貓超市出包！消保官要求儘速履約

台南熊貓超市出包！消保官要求儘速履約

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

發票中獎！店員「狂催簽名」500元獎金飛了

發票中獎！店員「狂催簽名」500元獎金飛了

關鍵字：

city’super超市

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

不讓孕婦剖腹產　醫生扯斷嬰兒頭

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面