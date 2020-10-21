安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

▲安晨妤被元祖少東丈夫張劭緯控告誘拐孩子，檢察官調查後處分不起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人安晨妤被正在打離婚官司的元祖少東老公張劭緯指控，涉嫌在去年佯稱孩子護照遺失，補辦證件後，將在大陸念書的1對兒女帶回台灣，觸犯和誘、使公務員登載不實等罪，但安女堅稱，真的以為護照不見了才補辦，雙方在偵查中取得和解，台北地檢署21日處分不起訴。

安晨妤7月間為此案到台北地檢署出庭時，向《ETtoday新聞雲》記者透露，當天出門前，即將升國中的孩子偷塞紙條給她，說爸爸是壞人，「長大一定會比爸爸好」，讓她淚崩，「請問親生母親照顧自己小孩哪裡有問題了？」

安晨妤和張劭緯結婚13年，2019年底傳出婚變，安控告張涉嫌和大黑松小倆口千金邱威樺通姦，因大法官釋字791號解釋宣告通姦罪違憲，張、邱獲得不起訴處分，但雙方包括離婚官司等多項訴訟仍在進行中。

張劭緯指控，安晨妤在2019年8月間，明知孩子的護照在他那裡，卻謊報遺失，辦理新的證件後，把正在大陸念書的兒女帶回台灣，涉嫌和誘、使公務員登載不實等罪。

檢察官偵辦時，依程序請安女把孩子帶來開庭，了解實情，安女強調，當時曾問過張男護照在哪，因為張男說找不到了，她才會真的以為護照不見，雙方並表達「需要再一點時間」，隔沒多久，雙方的確達成和解，張男撤回和誘告訴，檢察官考量安女也沒有謊報護照遺失的犯意，因此處分不起訴。

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