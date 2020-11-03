台南北門百名鄉親至台南市議會陳情反太陽能板　郭信良允以照顧百姓為優先

▲台南市議會郭信良議長（中），親自接下陳情連署書，表示將以照顧百姓為優先。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆第4次定期會現正進行市政總質詢議程，3日上午由林炳利副議長、林阳乙及陳昆和議員聯合質詢，1百多名來自台南北門區三光里蘆竹溝的鄉親，為了當地正興建太陽能光電，恐影響漁民生計及生態環境，到市議會陳情，郭信良議長親自接下陳情連署書，表示將以照顧百姓為優先。



郭信良議長說明，議會支持中央綠能政策，但是不能危及人民的生活。沒有人民，怎有政府。議會不樂見人民與政府形成對立，將站在以照顧人民福祉為優先的立場，盡力協調，促使政策合理、適當地推動，形成雙贏。



蘆竹溝反對太陽能設置自救會陳冠樺會長指出，庄裡9成以上的村民都以在潟湖養殖牡蠣為生，興建中的太陽能板距離潟湖非常近，一旦造成污染，將大幅影響村民生計，所以鄉親們才會集結到議會陳情。陳會長表示，到議會陳情對鄉親們來說很不容易，包括他在內，很多人都是初次來到議會，心情很緊張，但為了家鄉，大家都勇敢站出來。



陳冠樺會長強調，潟湖的生態環境是台南市的寶藏，全市只有2個潟湖，北門潟湖近來陸續有漁民捕捉到鱟，當地的三慈國小師生也常到潟湖進行生態教學，可見生態復育有成。鄉親們希望太陽能光電廠商能盡快與地方好好溝通，化解污染疑慮，不要為了發電犧牲生態與人民權益。

有關北門蘆竹溝進行電業籌設一事，市府回應指出，此案總申請範圍共計41公頃，目前完成30公頃，業者最早於2019年2月26日已取得經濟部電業籌設許可，業者雖取得合法申設資格，但市府期待業者充分理解地方疑慮，順應民意並善盡社會責任；另外，亦嚴禁業者以化學藥劑清洗太陽能板及產生污染的可能。



綠能發展是全球發展趨勢，亦為國家重要政策，中央將「不利耕作農地」優先核可作為綠能使用，相對增加農民收益；南市府重申，在綠能科技產業發展同時，會嚴格把關兼顧生態並傾聽在地民意，才能在健康環境及永續生態上找到平衡，共創多贏。



針對台61線以西臨近蘆竹溝申請「不利耕作農地」範圍為5.71公頃，市府則在2019年11月21日核發農業設施容許使用同意書。市府建議業者配合於施工前及施工後定期檢驗水質，於設施運作階段設置集水井針對排放水進行水質監測及汙水處理，倘若未來太陽光電污染水質影響附近養殖業，業者應負責賠償居民造成之損失，以消除民眾疑慮。



至於，黃偉哲市長曾在2019年5月面對反七股漁電共生自救會漁民時表明，市府採「三生」（生產、生活、生態）原則，對於「台61線以西」地區「暫不開放農地申請漁電共生」容許使用之原則不曾改變。

有平價版海洋拉娜、萬用霜的稱號，什麼疑難雜症都能搽、男女老少都適用！！