台南敢好天？　來看日治時期台南極端氣象事件特展！

▲交通部中央氣象局台灣南區氣象中心辦理「台南天－日治時期台南極端氣象事件特展」，展出日治時期與台南地區相關的極端氣象事件，觀迎參觀。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

交通部中央氣象局台灣南區氣象中心於11月1日至31日在1樓戶外廊道辦理「台南天－日治時期台南極端氣象事件特展」，展出日治時期與台南地區相關的極端氣象事件。

活動結合地方趣味諺語，提醒民眾居安思危、關注氣象發展變化，以達到氣象防災推廣目的；並在11月7日（六）舉辦「氣象文史講堂」，邀請2位文史工作者，進行兩場與極端氣象事件相關的演講活動，誠摯邀請民眾蒞臨參觀，來一趟懷舊知識饗宴。

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「春天孩子面」，相信這句氣象諺語，大家並不陌生，比喻著春天氣候的善變，也象徵著天氣變化的難以捉摸。古人用他們的經驗寫下許多俗諺，提供大家一個較為可信的天氣預測變化。而自日治之初，官方在台灣各地設置現代氣象觀測機關，記錄保存了台灣各種天候紀錄，也為民眾提供更具有科學依據的氣象預報與天氣資訊。本中心展出日治時期與台南地區相關的極端氣象事件，並結合地方趣味諺語，希望藉由所珍藏的氣象資料及當時媒體報導，呈現過往在地方曾發生過的歷史故事。

此次展覽，包含1904年台南灣裡街旋風，是目前文獻中找到紀錄最完整的龍捲風；還有1911年8月底的雙颱接連襲臺，強風豪雨重創南台灣；1918年年初的兩波強烈寒流則創下台南設站百年來的最低溫與次低溫記錄；另外1933年台灣中南部旱魃事件，使得農漁業損失慘重，並引發一連串的社會問題。藉由這些氣象案例資料，配合當時的氣象圖資及媒體報導，除了能使民眾認識氣象局在保存氣象史料的功能，吸引有興趣的民眾能有效運用史料、投入氣象研究議題外，更期待民眾亦能關注這些極端氣象對地方所造成的災害與改變，進而思考未來如何與極端氣象共存共處，達到氣象防災推廣的目的。

另外，本中心將於11月7日（六）舉辦兩場「氣象文史講堂」，藉由兩位文史工作者在極端氣象事件相關的研究分享，吸引更多好朋友關注文史與氣候變遷相關的議題。台灣南區氣象中心位於台南市中西區公園路21號（湯德章紀念公園旁），歡迎您的蒞臨與指教。

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