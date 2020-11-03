影／閃電颱風影響時程出爐「周五不排除海警」　路徑北修2地區雨最大

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風未來路徑變化仍大，天氣職人吳聖宇今（3）日分析最新現況，各國主觀路徑預報還是會以穿越巴士海峽中線往西的機會大，另目前氣象局官方預報路徑，有機會短暫發布南部海域的海上颱風警報，最接近台灣時間點在周五，外圍環流可能導致東半部有較大雨勢，西半部受影響有限。

▲閃電颱風影響時程出爐。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

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吳聖宇指出，考慮到實際的綜觀環境變化（短波槽過後高壓脊重建）後，目前仍然是跟著預報主流的趨勢走，維持先前一貫的預報邏輯。有部分預報成員把颱風路徑拉向台灣，但是強度預測很弱，除非今明兩天閃電颱風的強度真的發展不起來，不然推估各國主觀路徑預報還是會以穿越巴士海峽中線往西的機會大。

目前氣象局官方的預報路徑有機會短暫發布南部海域的海上颱風警報，最接近台灣時間點在周五，外圍環流可能導致東半部、恆春半島有較大雨勢，西半部受影響有限，周六遠離，同時颱風強度減弱，但是水氣已經擴散到台灣以北。

吳聖宇表示，配合周六晚間另一波鋒面尾端掠過及後續東北季風增強，可能讓北部、東北部、東部雨勢加大，並不算是很典型的共伴機制，但可能有一段時間局部地區雨勢會比較大，要多注意。

▲閃電颱風最新路徑往北修正，周五最接近台灣，東半部、恆春半島有局部較大雨勢機率。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，因為今明兩天導引氣流不明顯，閃電颱風呈現滯留打轉狀況，路徑模式上持續發散，詳細會怎麼走，要看打轉後颱風的落點在哪，預估到明天以後才會明朗化。

根據氣象局最新8點預報，閃電颱風路徑有往北調整，但仍以從菲律賓呂宋島北方至台灣海峽南邊通過機率最高。周四太平洋高壓勢力延伸，閃電將會持續往西前進，至於強度方面，今明2天在海上徘徊時，仍有增強空間。

氣象局表示，依照這報路徑來看，閃電確實不排除有發布海上警報可能性，但就算發海警，對台灣本島還是屬於外圍環流影響。

▲閃電颱風最新各國預測路徑，以從菲律賓呂宋島北方至台灣海峽南邊通過為主。（圖／NCDR）

另外，根據NCDR天氣與氣候監測網統整的各國路徑預報，閃電颱風路徑也皆是以從菲律賓呂宋島北方至台灣海峽南邊通過為主。

針對閃電颱風對台灣天氣的影響時程，氣象局表示，周四晚上開始會逐漸靠近，以周五最為接近，周六開始遠離。在周五、六這2天，大台北及宜蘭受到東北風影響有短暫雨，東半部、恆春半島則是受颱風外圍環流，雨勢相較近日會更加明顯，甚至有局部較大雨勢發生機率。

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