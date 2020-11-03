影／閃電「路徑北修」周五暴風圈估掃過恆春海域　各國最新預測出爐

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風路徑詭變，氣象局指出，今（3）日上午8點最新預報，路徑有往北調整，周五相對最接近台灣，外圍環流周五、六影響，東半部、恆春半島有局部較大雨勢發生機率。另外，各國最新預測路徑顯示，閃電皆以從呂宋島至台灣海峽間通過機率最高。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則預估，周五颱風上午暴風圈將掃過恆春海域，有機會發布海上颱風警報。

▲閃電颱風最新路徑往北修正，周五最接近台灣，東半部、恆春半島有局部較大雨勢機率。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員官欣平表示，因為今明兩天導引氣流不明顯，閃電颱風呈現滯留打轉狀況，路徑模式上持續發散，詳細會怎麼走，要看打轉後颱風的落點在哪，預估到明天以後才會明朗化。

根據氣象局最新8點預報，閃電颱風路徑有往北調整，但仍以從菲律賓呂宋島北方至台灣海峽南邊通過機率最高。周四太平洋高壓勢力延伸，閃電將會持續往西前進，至於強度方面，今明2天在海上徘徊時，仍有增強空間。

氣象局表示，依照這報路徑來看，閃電確實不排除有發布海上警報可能性，但就算發海警，對台灣本島還是屬於外圍環流影響。

▲閃電颱風最新各國預測路徑，以從菲律賓呂宋島北方至台灣海峽南邊通過為主。（圖／NCDR）

另外，根據NCDR天氣與氣候監測網統整的各國路徑預報，閃電颱風路徑也皆是以從菲律賓呂宋島北方至台灣海峽南邊通過為主。

針對閃電颱風對台灣天氣的影響時程，氣象局表示，周四晚上開始會逐漸靠近，以周五最為接近，周六開始遠離。在周五、六這2天，大台北及宜蘭受到東北風影響有短暫雨，東半部、恆春半島則是受颱風外圍環流，雨勢相較近日會更加明顯，甚至有局部較大雨勢發生機率。

▲閃電颱風暴風圈，周五上午將掃過恆春海域，有發布海上颱風警報機率。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，閃電颱風開始轉圈，根據最新資料來看，周五上午暴風圈將掃過恆春海域，有機會發布海上颱風警報。至於是否侵襲、影響程度、風雨大小，就看颱風轉完圈，開始動了之後，往西移動的過程中，偏北的角度如何，周四是關鍵。

在強度部份，台灣颱風論壇表示，閃電依舊軟爛，發展不甚理想，通過巴士海峽時，才有稍稍增強的機會，因此，除非閃電整個撞進來，不然為西部帶來的風、雨十分有限。

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