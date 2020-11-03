影／閃電不排除發警報！今晨17.2度晚上最冷吹10級強風　周五起再變天

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風閃電目前滯留打轉，未來動態不確定性仍比較大。至於是否可能發布海上颱風警報？他表示，任何情況都有可能，還是要看未來的位置、路徑和強度。

氣象局今天（3日）清晨持續對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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▲最新各國模式模擬閃電颱風未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▲▼今桃園以北、東北部易有雨。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風增強，水氣和冷空氣增加，桃園以北及東北部地區有短暫雨，其中東北部地區及大台北山區可能有較大雨勢發生機率，花東及恆春半島也有局部短暫雨，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣；周三、周四依舊東北風影響，但水氣稍微減少。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在台東鹿野的17.2度。林定宜說，隨著冷空氣南下，北台灣一整天濕涼，今晨各地低溫約20至24度，今晚至周三晨最涼，各地低溫約19至21度，局部近山區平地或空曠處溫度可能更低一些；今苗栗以北、宜蘭高溫約22至24度，花東約26至27度，中南部約29、30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，閃電颱風今晨2時在鵝鑾鼻東南東方740公里海面上，目前滯留打轉，預估之後往西通過巴士海峽附近機率較高，時間落在周四晚間到周五，但不確定仍比較大。

林定宜進一步分析，周五、周六吹東北風，加上颱風外圍雲系使得水氣增加，東半部及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但實際水氣的多少仍要視颱風位置決定。

至於是否可能發布海上颱風警報？林定宜指出，任何情況都有可能，還是要看颱風未來位置、路徑、強度；預估颱風周三之後打轉完，周四、周五看怎麼走，而強度應維持輕度颱風。

▲▼林定宜說，目前預估閃電往西通過巴士海峽附近機率較高。（圖／氣象局）