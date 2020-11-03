影／「閃電有直撲機會」　彭啟明：若接近全台警戒！各地顯著降雨

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風閃電會不會影響台灣？天氣風險公司總經理彭啟明今天（3日）表示，過去幾次預報有逐漸往北修正的趨勢，甚至有的路徑預測仍有直撲台灣的機會，這也將影響台灣周五到周末的天氣，變數也較多，「如果在周五時颱風直接往台灣東半部接近，當然全台警戒，各地都會有顯著降雨。」

▲彭啟明說，閃電颱風正位於台灣南端東南東約700多公里海面上。（圖／RAMMB）

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彭啟明在臉書說，目前桃園、新竹以北到宜蘭都有飄雨，溫度上也略降，北部空曠區域也降到18、19度，都會地區仍有20度，中部以南仍較穩定，沒有特別的變化；這幾天東北風的風勢有點強，尤其靠沿海區域，東半部風浪也有點大，今白天的溫度北部較涼，中午高溫約23、24度，中南部28、29度，東半部24至26度；預計類似的天氣將持續到周三清晨，周三東北風會稍微減弱一些，北部、東半部雲量較多。

彭啟明指出，而大家最關心的閃電颱風，正位於台灣南端東南東約700多公里海面上，過去幾天受到天鵝颱風的抑制發展較弱，但2日到今天顯著的結構轉好；今和周三進入鞍型場當中，也就是兩個高壓當中較低之處，會在原地打轉滯留。

▼最新歐美模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，周四開始閃電颱風西移，隨後太平洋高壓增強，將導引往西前進，可能是在巴士海峽附近通過；過去這幾次的預報有逐漸往北修正的趨勢，甚至有的路徑預測仍有直撲台灣的機會，顯示周四、周五的颱風預測變化空間仍很大，這也將影響台灣周五到周末的天氣，變數也較多。

彭啟明提醒，如果在周五時颱風直接往台灣東半部接近，當然全台警戒，各地都會有顯著降雨，尤其東半部要特別留意；若直接往巴士海峽通過，就要看颱風中心是偏向呂宋島或是台灣南端，如果中心在兩個的中間通過，暴風圈掃過巴士海峽，很有可能會發布海上颱風警報，這時颱風暴風圈偏北或偏南，差個50或100公里有時就會差很多。

彭啟明說，而颱風的外圍環流也會影響東半部區域，預估東半部從花東到恆春半島，就會有顯著雨勢，天氣也不穩定，會持續到周六，這是多數預測可能的結果；預計周日開始東北風增強，這時候颱風已經遠離，要有兩個顯著共伴效應的時機點已經過去，南北兩個不同系統很難直接碰在一起。

▼最新歐洲模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼最新美國模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明強調，閃電颱風的變數仍存在，只能在這1、2天滾動式觀察動向，尤其若是發布海警，或是颱風非常接近台灣，警戒的層級就很不一樣，務必要做好該有的調整準備，不必恐慌，但要有預作調整的準備。

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，目前閃電滯留打轉，預估之後往西通過巴士海峽附近機率較高，時間落在周四晚間到周五，但不確定仍比較大。

林定宜進一步分析，周五、周六吹東北風，加上颱風外圍雲系使得水氣增加，東半部及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但實際水氣的多少仍要視颱風位置決定。

至於是否可能發布海上颱風警報？林定宜指出，任何情況都有可能，還是要看颱風未來位置、路徑、強度；預估颱風周三之後打轉完，周四、周五看怎麼走，而強度應維持輕度颱風。

▼林定宜說，目前預估閃電往西通過巴士海峽附近機率較高。（圖／氣象局）