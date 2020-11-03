影／閃電颱風環流組織起來了　鄭明典：路徑預測開始「趨於一致」

記者賴文萱／台北報導

第20號颱風閃電路徑變數大，氣象局長鄭明典今（3）日指出，閃電颱風的環流總算組織起來了，之前的定位很不明確，國際上各作業單位的判定存在明顯差異，出發點不同，當然路徑的詮釋也不同。但現在開始，路徑預測就會越來越趨於一致。

▲閃電颱風環流組織起來了，路徑將越來越趨於一致。（圖／翻攝自RAMMB）

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鄭明典說，因為缺水，也很想招喚颱風過來，事實上，歐洲模式預報路徑，閃電是朝台灣過來，但是這個預報和前幾報差異大，表示還在調整中。

鄭明典表示，根據氣象局分析，模式預報颱風路徑的差異和起始點的定位關係密切，前面說過，今天環流整合才剛剛比較完整起來，所以還是再等個一兩報的時間，再來評論颱風會不會到台灣。目前，氣象局研判，最可能路徑仍是走巴士海峽。

氣象局表示，第20號輕度颱風「閃電」，3日凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方740公里的海面上，未來將滯留打轉後再往西前進，路徑及強度不確定性仍大，但目前仍以通過巴士海峽附近機率較高，時間落在周四晚間到周五。

▲閃電颱風未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

今天東北風持續增強，水氣及冷空氣也會增加，新竹以北及東北部地區有短暫雨，其中東北部地區及大台北山區有較大雨勢發生的機率，花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，至於苗栗以南則維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，隨著冷空氣南下，今晨的低溫約20至24度，預計今晚到明天清晨是最這波東北風最涼的時段，各地低溫約19至21度，局部近山區的平地或空曠處溫度可能更低一些。

▲今晚到明天清晨是最這波東北風最涼的時段，各地低溫約19至21度。（圖／記者李毓康攝）

周三、四東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也較涼；由於水氣稍減少，僅大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，4日清晨氣溫相對較涼，各地低溫約19至21度，局部沿海空曠處或近山區平地可能更低一些。

周五、六台灣附近仍為東北風的環境，但是閃電颱風的外圍雲系移入使得水氣增加，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；水氣多寡仍要視颱風的位置及強度而定。

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