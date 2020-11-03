　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／閃電颱風環流組織起來了　鄭明典：路徑預測開始「趨於一致」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

第20號颱風閃電路徑變數大，氣象局長鄭明典今（3）日指出，閃電颱風的環流總算組織起來了，之前的定位很不明確，國際上各作業單位的判定存在明顯差異，出發點不同，當然路徑的詮釋也不同。但現在開始，路徑預測就會越來越趨於一致。

▲▼閃電颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲閃電颱風環流組織起來了，路徑將越來越趨於一致。（圖／翻攝自RAMMB）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典說，因為缺水，也很想招喚颱風過來，事實上，歐洲模式預報路徑，閃電是朝台灣過來，但是這個預報和前幾報差異大，表示還在調整中。

鄭明典表示，根據氣象局分析，模式預報颱風路徑的差異和起始點的定位關係密切，前面說過，今天環流整合才剛剛比較完整起來，所以還是再等個一兩報的時間，再來評論颱風會不會到台灣。目前，氣象局研判，最可能路徑仍是走巴士海峽。

氣象局表示，第20號輕度颱風「閃電」，3日凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方740公里的海面上，未來將滯留打轉後再往西前進，路徑及強度不確定性仍大，但目前仍以通過巴士海峽附近機率較高，時間落在周四晚間到周五。

▲▼閃電颱風路徑。（圖／中央氣象局）

▲閃電颱風未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

今天東北風持續增強，水氣及冷空氣也會增加，新竹以北及東北部地區有短暫雨，其中東北部地區及大台北山區有較大雨勢發生的機率，花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，至於苗栗以南則維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，隨著冷空氣南下，今晨的低溫約20至24度，預計今晚到明天清晨是最這波東北風最涼的時段，各地低溫約19至21度，局部近山區的平地或空曠處溫度可能更低一些。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明天清晨是最這波東北風最涼的時段，各地低溫約19至21度。（圖／記者李毓康攝）

周三、四東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也較涼；由於水氣稍減少，僅大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，4日清晨氣溫相對較涼，各地低溫約19至21度，局部沿海空曠處或近山區平地可能更低一些。

周五、六台灣附近仍為東北風的環境，但是閃電颱風的外圍雲系移入使得水氣增加，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；水氣多寡仍要視颱風的位置及強度而定。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

代銷保證預售屋可貸9成！　網揭背後「暗黑話術」：房加信真的硬

快訊／張毅告別式訂11/19二殯至善二廳　琉璃工房稍晚正式公告

拿外送回頭少1隻貓！　媽衝1樓調監視器...電梯門一開險嚇哭

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素…少用嘴巴呼吸

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

4壽險11月再降保單宣告利率！　新台幣僅富邦人壽、新光人壽「保2」

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」　助商家申辦台灣豬標章

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

朝野決議營養午餐契約書免載明瘦肉精

全台最大紫藤花園確定歇業　明年花季最後開放

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

甜到爆！「超寵女朋友」星座男Top5　不婚網友也破戒

快訊／增加1例流感疫苗接種後死亡

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

更多熱門

相關新聞

歐洲模式閃電直撲台灣　鄭明典：我們也很想招喚颱風

歐洲模式閃電直撲台灣　鄭明典：我們也很想招喚颱風

閃電颱風會不會影響台灣，外界都很關注。中央氣象局局長鄭明典今天（3日）表示，今天的歐洲模式預報路徑，閃電是朝台灣過來，但是這個預報和前幾報差異大，表示還在調整中。

閃電颱風影響時程出爐　不排除海警

閃電颱風影響時程出爐　不排除海警

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

「閃電有直撲機會」　彭啟明：若接近全台警戒！

「閃電有直撲機會」　彭啟明：若接近全台警戒！

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

關鍵字：

閃電颱風颱風氣象雲鄭明典氣象局

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面