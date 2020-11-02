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追兇18年！陸日月山埋屍案偵破　廚房暗洞逮兇嫌

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▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信）

▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信號）

記者任以芳／綜合報導

大陸青海省「8·07」涉黑專案的日月山埋屍案終於水落石出，「青海公安」微信公眾號今（2日）披露曲折離奇辦案過程。經歷三個多月重啟調查，翻越海拔3600多公尺高山緝兇尋屍，終於偵破這樁長達18年多的大懸案。

該報導指出，以張成虎、馬成為首的黑社會，早年通過金場採金獲利施惠，打壓排擠競爭對手，奪取經濟利益。經過20多年洗白轉型，發展成為「以商養黑」犯罪集團，最後被青海省公安一網打盡。

▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信）

▲嫌犯指出埋屍點。（圖／翻攝 青海公安微信號）

時間回到2001年3月11日，黑社會成員先向被害人馬某德下手，連砍21刀，連手腳筋都斷了，一年後，被害人馬某德因肝病去世，嫌犯下落不明。

2002年3月，該黑社會成員再次犯案，第一次綁架被害人馬某珍失敗。「8·07」涉黑組織主要犯罪嫌疑人再次將馬某珍綁架，挾至湟中區大源一水渠旁，拖拽車下後毆打致死，埋屍日月山，從此兇嫌逍遙法外十多年。

▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信）

▲青海省日月山海拔高難尋埋遺體位置」。（圖／翻攝 青海公安微信號）

近年大陸加強掃黑，陳年舊案一併掃出。2019年4月偵辦「8·07」涉黑專案組發現當年被害人馬某珍被綁架殺害的線索，隨後將這起命案與涉黑案件並案偵查。同年十月，警方近百次往返海拔3600米的日月山，通過各部門協調、警犬氣味鑒別、衛星圖和施工圖比對、走訪當時項目分包負責人和多名施工人員逐步縮小範圍。

日月山埋屍案負責人說，「埋屍發生在18年前的夜晚，犯罪嫌疑人對埋屍地點記憶模糊，加上18年間青海湟倒一級公路的新建和多次翻新，嫌疑人辨認的埋屍地點各不相同，這對我們找尋非常不利。」

▼青海省日月山埋屍地點變化很大，增加辦案困難。（圖／翻攝 青海公安微信號）

▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信）

▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信）

▲青海省出動三百多名人員緝兇、尋屍。（圖／翻攝 青海公安微信號）

該報導指出，警方橫跨40多公里的疑似埋屍區域，近200名民警，3個多月風餐露宿地毯式搜索，起獲遺骸那一刻，所有在場人員默默不語。經DNA鑒定結果確認，遺骸系被害人馬某珍。

掌握到證據後，「8·07」專案追逃小組開始追汽相關嫌犯，其中一人竟然躲進廚房暗洞。專案民警說，「那個洞就是他藏匿多日的窩點，平時他躲在屋裡，門口一有風吹草動就鑽進去。」

歷時一年多，追捕行動累計3萬多公里，足跡遠至大陸海南三亞，辦案期間經歷疫情爆發，專案組接力將最後一名嫌犯逮補，18年來懸案終於偵破，還給家屬一個公道。

▼青海省日月山埋屍案偵破。（圖／翻攝 青海公安微信號）▲青海省日月山埋屍案歷經十八年終於偵破。（圖／翻攝 青海公安微信）

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