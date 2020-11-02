陸化妝品世界消費第二　捨國貨愛用洋貨關鍵在於這件事

▲大陸美妝消費世界第二，九成民眾偏愛洋貨。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸美妝消費世界第二，將近九成民眾寧可買洋貨，不願意買本土化妝品。根據大陸媒體《科技日報》指出，利潤率高的高端化妝品以國外品牌為主，主要大陸美妝企業科研水平低，產品技術落後，科學配方研制開發仍處於模仿階段，大陸民眾信任感，銷售通路自然難以伸展。

該報導指出，日前舉辦「化學生物醫藥工程與皮膚健康」的香山科學會議，一名護膚品企業的技術負責人直言，「我國化妝品進口原料達到80%以上，國產化妝品原料在品種和質量上均居劣勢。」主要創新實力弱，研發投入佔比小，原料品種少且質量不穩定。

▲大陸化妝品原料讓民眾信任感很低。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸護膚產業還有一個潛規則，民眾對本土化妝品原料的信任度很低，有些企業甚至把大陸自產的化妝品原料出口至國外，把原料貼上「進口」洋標籤，獲得競爭優勢。

專家學者分析，大陸本土化妝品沒有國際競爭能力，首先得提升皮膚健康行業的高科技技術，化學生物醫藥工程與皮膚健康交叉融合的學科及專業人才培養，增強校企合作。其次，中國文化、藝術、色彩和生活美學融入到皮膚健康產品工業設計中；重視中醫藥對化妝品的滲透，持續推進化妝行業與中草藥文化的傳承和創新等。