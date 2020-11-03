屏東安泰醫院引進奇異128極速高畫質設備　檢驗費全部健保給付

▲屏東縣東港安泰醫院，最近巨資引進美國奇異128切─極速高畫質電腦斷層設備，基於回饋社會理念，費用全部健保給付 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

醫療社團法人屏東縣東港安泰醫院，最近巨資引進美國奇異128切極速高畫質電腦斷層設備，提供急診及門診健保病患檢查使用，民眾每次檢驗，除全部健保給付外，不再對民眾收費，等於每次檢驗，醫院就自行吸收1萬至2萬元，對民眾來說，可說是一項大福音，也更能及早發現各項病灶，展開治療。

▲美國奇異128切─極速高畫質電腦斷層設備 。

安泰醫院是屏東縣重度級急救責任醫院，提供各項急重症病患優質的服務；院方本著取之於社會，用之於社會精神，將每年的結餘，都用在改善勞動條件，增加員工薪資及擴充房舍，更新設備，提供南屏東最優質先進的服務，且不斷提升軟硬體設備與醫療專業人才的能力，站在第一線，守護百姓健康。

因此，巨資添購美國奇異128切─極速高畫質電腦斷層等多項優質重裝備，設置在東港院區B棟大樓1樓，提供急診及門診健保病患，各項檢查使用。

據悉，一般醫院健保給付儀器檢驗都在8到16切，64切以上，每次檢驗費用約在1到2萬元，安泰醫院啟用128切，全部健保給付，不再向病患收取任何額外的費用，等於民眾每次檢查，安泰就自行吸引1至2萬元費用，以減輕民眾負擔。

這項重量級檢驗裝備，具有高解析度（減少移動所殘影血管分支清晰可見）、低X光劑量（FDA認證可降低82%輻射劑量）、低顯影劑量、兒童專用、各器官表面劑量調解、全器官覆蓋式掃描（真正16公分掃描範圍）、一站式心臟檢查（心臟冠狀動脈、心臟功能任何心率一次完成）等特性，是診斷及治療的利器。

蘇清泉說，有句名言，「人生最大的財富就是健康」，為讓民眾都擁有健康的身心，進而擁有幸福的人生，醫院不惜重資添購這套醫界最新穎的檢驗設備，全力替民眾健康幸福把關。

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