遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潘姓男子日前遭人毆打，憤而借槍至對方住處欲開槍洩恨，不料一再卡彈，他多次拉滑套後突然「砰」的一聲，讓他嚇了一身汗，拔腿由孫姓友人載走，轄區的東港警方據報16小時在潮州將他逮獲，追逐過程，有民眾借警方機車，將躲入路旁草叢的潘嫌逮獲，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及藏匿人犯罪嫌送辦，並追大槍械來源。

▲屏東縣潘姓男子鄉遭打，借槍來開槍洩恨，卻一再卡彈 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼潘嫌欲開槍卻卡彈、落網。

前天，南州鄉有人報案，指遭歹徒持槍恐嚇並開槍情事，轄區東港警分局立即調度線上警力前往處理並封鎖現場，依據現場監視器影像，發現歹徒持1把手槍，多次拉滑套擊發未果，慌張檢視時，子彈卻突然擊發，發出聲響讓他嚇一大跳，立即驚慌騎機車逃逸。

案發後，警方迅速確認涉案的23歲潘姓男子身分，隔日清晨發現接應車輛後，運用大數據雲端系統分析，確認接應車輛停留地點，前往潮州鎮某路埋伏，發現他及21歲的孫姓男子出現，立即進行圍捕，他見狀逃逸，警方尾隨追趕了500多公尺，期間，有熱心民眾看到他跑路線，一路向警方指路，還有一名婦人將機車借給警方騎乘，終於將躲路邊草叢的潘及孫逮獲，帶回偵辦。

據悉，潘嫌表示，日前遭人毆打，為報復才會前往開槍洩恨，警方將他送辦，擴大追查槍枝來源。



分局長林文煜表示，有鑑於釀成重大治安事故的暴力犯罪，多與持用槍枝有關，接獲此類案件，警方均立即成立專案小組，積極深入追查，動員警力全力偵辦，對轄區各種犯罪零容忍，讓民眾都能生活安居樂業。

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