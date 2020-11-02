善耕365／曾帶刀上學的他！　如今送餐給百位長者照顧近50位兒童

文／善耕365、 圖片提供／屏東躍愛全人關懷協會

在台灣的最南方，有著一間機構，他們的服務從弱勢兒童、青少年、到百位長者，所在地更成為活絡社區中的交流據點。創辦「屏東躍愛全人關懷協會」（以下簡稱「躍愛」）的他們曾走在崎嶇的道路上，有著真真實實的故事，然而，現在他們栽進助人領域，帶領著一群人，每天為獨居長者煮上100多份餐點、照顧近50位弱勢孩子，舉辦各式豐富創意的活動...

創辦人曾是帶刀少年、孤兒、單親.. 「每個人都是我們想服務的對象。」

躍愛的三位創辦人分別為 林理事長、梁總幹事、邱秘書長 ; 林理事長父母是水泥工，在青少年時期叛逆輟學，曾是位帶刀上課的少年。梁總幹事，則是歌手梁文音的姐姐，從小父母雙亡加上經濟貧困，一路走來都是相當辛苦。另一位邱秘書長在單親家庭長大，曾逃家，賣檳榔，做各種不被看好的工作。大家因緣際會在教會的幫助下，相遇並重回正軌，因而想透過自己的力量，將改變傳遞下去，致力於服務所有人「全人的關懷就是….每個人都是我們想服務的對象。」12年過去了，服務過的人次已多到不可數…….

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談助人的理想距離，像麵團需要經過時間發酵

理事長談起初期創辦時一切不容易，甚麼都不懂只是想幫助人，在菜市場發傳單，從兒少服務的課輔班作起，在訪視孩子家庭的過程看見地方獨居老人的問題，進而開始長者送餐，許多服務就是在一步一腳印中慢慢拓展開來，更了解到助人是一份專業；理事長起初見到弱勢家庭問題要解決，就去念社工系，協會營運要解決又去念企管，老人送餐有營養問題，又讀營養學。

躍愛全人已深耕地方12年，面對到問題就將一個串一個將服務做起，一路走來相當不容易，服務對象年齡跨度也是超展開，目前服務的免費弱勢課後照顧者共45位、青少年職訓與追輔20位、長者送餐100多位等…這樣龐大的服務人數，可以說是相當多元忙碌，需要強大的後盾及妥善的資源規劃。這一年因為疫情，各界的贊助或是愛心資源減少，更是要運用社會企業的經營方法，像是機構裡專業的廚房，開始開放讓在地想要創業的青年租借使用，或是販售桶裝菜便當給其他社區據點，因為讓機構永續才能改變更多人。

「沒有傘的孩子、必須奔跑」 把世界帶進屏東孩子視野 。

「現在孩子越來越難帶」躍愛觀察到這些弱勢的孩子，在忽略愛的關注下，只顧著手機；家長僅願看見課業的成長，但這些弱勢家庭的孩子，並不是只放學後課輔補習、考好試就能擁有美好的人生。躍愛服務的孩子有隔代教養、受刑人、單親等等，在生活與學習中都吃力，為了讓孩子 有良好的品格教育，躍愛介入家庭教育，舉辦親子溝通活動，有動態也有靜態，甚至在初訪孩子時，還會與家長簽屬服務契約，確保雙方能為孩子一起努力。

「沒有傘的孩子、必須奔跑」這話來自躍愛長期服務的老師；協會就像領頭羊一樣，大家努力設想各種活動帶領孩子成長與學習，帶出孩子不同面向的改變；今年暑假就曾有服務過的孩子升大學後，回機構裡協助舉辦兒童版聯合國高峰會，讓學習並不只侷限在學校圍牆裡，討論氣候、糧食等議題，由孩子自己準備來辯論。躍愛舉辦過各式的活動，從鐵人訓練、單車環島、長途健行、英語活動、營隊等等，近幾年也與其他友好單位做起青少年烘焙培育、祖孫共學等等，努力為地方拓展資源，嘗試用各種方式將視野帶進弱勢家庭，透過實際地關懷行動，將愛傳到需要幫助的人，改變他們的未來。

「不只是一份便當。」 從送餐關注到弱勢缺乏營養觀念

試想若每天要準備100多人的客製便當，該從何準備起？ 社工在訪視的過程中，針對個別長者的身體狀況，會註記個別長者不能吃的食物；但在送餐過程中，看見偏鄉長者間流傳的錯誤營養觀念例如：南瓜有毒或是亂買來路不明的保健食品，造成送餐及備餐上很困難；儘管社工很努力說服長者，但因為不是營養師身分，老人家聽不進去。已有疾病在身的長者，若亂吃造成的身體不適，又會是另一個惡性循環的社會負擔；若有營養師的加入，在第一線的傳遞營養知識，可以改善這方面問題，這部分資源還需要外界關注。





深耕腳下的路 擁有不一樣的天空

躍愛從剛開始什麼都不懂到現在多角化經營，如今他們努力克服屏東資源缺乏的環境，把服務做好做滿，皆盡心竭力服務需要幫助的人；他們帶著那些過往崎嶇的深邃，用紮紮實實的行動、真實的故事，在腳印來去之間，讓地方的弱勢看見不一樣國境之南的天空。

◤支持或了解更多他們在做的事，請參考屏東躍愛全人關懷協會相關網站：

FB https://www.facebook.com/JumpsloveLove 躍愛協會課輔班 https://reurl.cc/Q32OWZ

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【走進雜物堆滿寸步難行的家，用希望螺絲守護弱勢的修繕行善團】