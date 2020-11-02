潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

▲屏東縣潮州警分局執行3天「山域治安訪查工作」專案勤務，績效卓著 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為維護原鄉部落治安環境，屏東縣潮州警分局於10月27日8時起至29日24時止，共計3日執行「山域治安訪查工作」專案勤務，共查獲販、吸毒等刑事犯罪嫌疑人9件14人，勸離非法入山14件14人及協助山難救助5件5人，展現守護山林原鄉治安決心，成效卓著。

這次執行「山域治安訪查工作」以來義鄉山地管制之行政區域為主，來義鄉民風純樸，為防制毒品、山老鼠、詐騙集團入侵原鄉部落，各清查小組針對可疑工寮、珍貴林木區域等治安要點，逐一清查，並落實與鄰近分局辦理會哨工作，加強犯罪情資交換及各項勤務協調事項，避免產生治安死角。

期間，緝獲有販、吸毒者、未經報備核准即動土破壞水土保持兩件、有登山客登山受傷、有車輛沒油、還有割草受傷、未經申請非入山，成績有目共睹，有效嚇阻欲進入山區從事不法之人士，更使宵小為之卻步。

潮州分局長黃國源表示，來義鄉山區幅員遼闊，警力難以遍及每一個區域，如何防制山區犯罪，還需友軍單位來協助配合，未來將持續與林務單位及保七總隊保持密切聯繫，並結合在地民力山地義警共同執行山地治安維護工作，有效保護這片珍貴的山林、土地及住民。

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