　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣潮州警分局執行3天「山域治安訪查工作」專案勤務，績效卓著 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局執行3天「山域治安訪查工作」專案勤務，績效卓著 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為維護原鄉部落治安環境，屏東縣潮州警分局於10月27日8時起至29日24時止，共計3日執行「山域治安訪查工作」專案勤務，共查獲販、吸毒等刑事犯罪嫌疑人9件14人，勸離非法入山14件14人及協助山難救助5件5人，展現守護山林原鄉治安決心，成效卓著。

這次執行「山域治安訪查工作」以來義鄉山地管制之行政區域為主，來義鄉民風純樸，為防制毒品、山老鼠、詐騙集團入侵原鄉部落，各清查小組針對可疑工寮、珍貴林木區域等治安要點，逐一清查，並落實與鄰近分局辦理會哨工作，加強犯罪情資交換及各項勤務協調事項，避免產生治安死角。

期間，緝獲有販、吸毒者、未經報備核准即動土破壞水土保持兩件、有登山客登山受傷、有車輛沒油、還有割草受傷、未經申請非入山，成績有目共睹，有效嚇阻欲進入山區從事不法之人士，更使宵小為之卻步。

潮州分局長黃國源表示，來義鄉山區幅員遼闊，警力難以遍及每一個區域，如何防制山區犯罪，還需友軍單位來協助配合，未來將持續與林務單位及保七總隊保持密切聯繫，並結合在地民力山地義警共同執行山地治安維護工作，有效保護這片珍貴的山林、土地及住民。

▲Her「雙11狂歡購物節」搶先開跑除了全站111元起，每天都有超殺強檔經典保養品今天推出「SK-ll青春露」230ml

ET快訊
腰部以上全是胸！　女星「爆乳泡湯」網看傻：完全忘記劇情
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

地上發票能撿嗎？網一面倒「必撿」：中過1000元...嚴重後果曝光

不到1成「短炒客」亂市　同業重砲回應「應重罰！」

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

35歲韓女星疑輕生「明天就要過生日」！　曾主持SJ活動同台銀赫…粉絲都愛她

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

追兇18年！陸日月山埋屍案偵破　廚房暗洞逮兇嫌

陳零九砸重金下跪求婚！　「女方身份曝光」竟不是8年女友呼呼

愛琴海強震81死　3歲女童「活埋瓦礫堆65小時」奇蹟獲救！

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

地方熱門新聞

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

馬國女大生命案不該由警方單獨扛責任！

長榮大學校長建立安全防護網

國定古蹟鹿港天后宮　被男子噴漆

許淑華進廠維修　豪砸4萬割眼袋

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

好想婚！　女老師抽捧花11次都落空

6縣市旅行業者踩線　嘉市評選50家優良餐廳

秋遊新北山藥產地輕旅行

28歲擄殺凶嫌起底！啃老沒女友

桃捷招募54名新血　起薪最高4萬1

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

桃園虎頭山遊憩綠廊　正式啟用

嘉義市老屋卸妝　木構夜燈氣氛滿分

更多熱門

相關新聞

暖警CPR小貓獲讚　動保處曝3步驟

暖警CPR小貓獲讚　動保處曝3步驟

這樣的暖舉值得大家學習！新北市土城分局交通分隊警員游文瑋於10月12日行經永寧捷運站停車場附近時，碰巧目擊了一場小貓車禍，虎斑貓當場被車輾過，躺在地上奄奄一息，游文瑋當機立斷幫牠施作口對口CPR，雖然最後仍回天乏術，不過這樣的行為被民眾讚爆，動保處也PO出寵物CPR教學，宣導黃金救援3步驟。

警騎車用M-Police查失竊車輛　遭誤認滑手機

警騎車用M-Police查失竊車輛　遭誤認滑手機

3分地到6公頃苦瓜田　陳品睿拚13年創奇蹟

3分地到6公頃苦瓜田　陳品睿拚13年創奇蹟

屏東縣街頭藝人　1日起改採登記制

屏東縣街頭藝人　1日起改採登記制

女大學生命案一定賞罰分明

女大學生命案一定賞罰分明

關鍵字：

屏東潮州警察來義鄉山區治安

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面