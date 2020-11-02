閃電颱風「北上機率增加中」影響時刻曝　先陷鞍型場滯留打轉

▲閃電颱風北上機率增加，周五起外圍環流甩雨。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

今年第20號颱風閃電路徑變數大，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」分析，周四前閃電颱風將滯留、打轉緩步北上，等太平洋高壓重新增強後，將往西移動，目前觀察路徑北偏機率正逐漸增加。氣象局指出，周五、六閃電颱風外圍水氣移入，東半部、恆春半島降雨情況會比較明顯，北部也會有局部降雨。

閃電颱風強度今仍維持輕颱，台灣颱風論壇指出，目前閃電深陷兩高壓間的鞍型場中，由於缺乏導引氣流，未來三天都是處於緩慢踱步北上的狀態，過程中有可能滯留、打轉，但整體來說會是緩慢朝西北移動，並且未來有機會增強至中度颱風。

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▲閃電颱風路徑北偏機率逐漸增加。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

在路徑方面，預計周四起，太平洋高壓重新增強，屆時將閃電颱風帶往西移動，至於離台灣多近，則要看閃電颱風這幾天北飄了多少。台灣颱風論壇表示，這幾天觀察下來，颱風路徑北偏的機率正逐漸增加，能不能為台灣帶來雨水解渴，就看這次了。

氣象預報員葉致均則指出，閃電颱風明後兩天仍呈現滯留打轉現象，周四才會逐漸移動，目前路徑上，還是以從呂宋島北邊海面通過機率高。強度上來說，未來仍會逐步發展，但預估約達到輕度颱風上限。

▲氣象局預報，閃電颱風以從呂宋島北邊海面通過機率高。（圖／中央氣象局）

但受到閃電颱風間接影響，周三至周五基隆北海岸、東半部及恆春半島會有長浪發生，周五、六颱風外圍環流水氣移入，東半部、恆春半島降雨情況會比較明顯，有局部較大雨勢發生機率，北部也會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；但水氣多寡仍要視颱風的位置及強度而定。

至於未來一周天氣，新一波東北風今晚起逐漸影響，明天桃園以北、東北部降雨比較明顯，其中，東北部及大台北山區要注意局部較大雨勢，花東、恆春半島也會有局部降雨。周三水氣減少，僅剩大台北山區、東半部及恆春半島有局部降雨。

溫度部分，這波東北風以周二晚間至周三清晨最冷，各地低溫約19-21度，空曠地區可能下探17度。下一波東北風將在周日再增強，但冷空氣沒有很強，各地低溫約21-22度。

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