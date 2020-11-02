閃電「若偏北影響大很多」彭啟明曝變天3地區　最新路徑出爐

▲美國系集模式（GEFS）最新模擬閃電颱風未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

閃電颱風會不會影響台灣？天氣風險公司總經理彭啟明今天（2日）表示，閃電未來距離的遠近將影響台灣東部、東北部及南部的降雨，天氣將會顯著轉差，預期時間可能是這周四、周五到周末，「如果一偏北，整體對台灣的天氣影響就相對大很多。」而各國模式最新模擬路徑圖也曝光。

彭啟明今在臉書說，今晚開始由於北方高壓南下，東北風又會開始增強，北部從桃園以北到東半部又再轉為東北風天氣，今下半天開始到晚上將轉為陰沉，溫度也略下滑，越往北也越有些短暫陣雨；中南部不受到影響，仍維持類似天氣。

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彭啟明指出，這波將影響到周二、周三，周三會然後會減弱一些，接下來就要看閃電颱風的變化；目前閃電颱風位於台灣南端的東南東方約1100公里處，仍維持輕度颱風，正位於一、兩個高壓中心的鞍型場當中，缺乏導引氣流，讓颱風幾乎原地在打轉，這樣的環境要到周三之後才可能有變化。

▼目前閃電颱風位於台灣南端的東南東方約1100公里處。（圖／RAMMB）

彭啟明分析，周三、周四閃電颱風將會被太平洋高壓增強，南側的導引氣流帶動，讓颱風往西往巴士海峽南邊靠近呂宋島附近接近；和10月生成的前5個侵襲菲律賓到南海的颱風相比，閃電颱風明顯的較偏北，未來距離的遠近將影響台灣東部、東北部及南部的降雨，天氣將會顯著轉差，預期時間可能是這周四、周五到周末。

彭啟明表示，雖許多對閃電颱風的預測都已經收斂許多，但在鞍型場內發展到後續有變化，仍不能排除有些變動性，還是有可能略接近台灣附近海面，變動空間仍存在；如果一偏北，整體對台灣的天氣影響就相對大很多，也建議您定期每天要更新一次的天氣預測。

彭啟明說，周四、周五到周末也可能延伸到下周一，除了颱風，東北風也可能在周末會增強，天氣變動的空間頗大，受到颱風影響的可能較多，北部、東部的天氣略不穩定，要稍微留意；而未來菲律賓東方海面仍有低壓擾動發展機會，颱風季尚未結束，仍要保持關注。

▲▼最新歐洲模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼最新美國模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，閃電颱風目前導引氣流不是很明顯，「亂走、徘徊」，周四、周五導引氣流才會明顯，路徑才會較明確，若走較靠近台灣，東半部、恆春半島周五天氣就會比較差，水氣較多；若走較南邊或遠離，水氣影響就較少。

官欣平表示，目前官方預報閃電是朝台灣南邊走，但距離台灣的遠近影響水氣的多寡，若較近就是走巴士海峽，若較遠是通過呂宋島，關鍵時間落在周四夜間到周五夜間，還要再觀察。

▼閃電路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）