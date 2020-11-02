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「閃電」颱風打轉2天後關鍵路徑　專家示警：若北偏不能排除海警

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▲▼閃電颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書粉專）

▲閃電颱風通過台灣南邊位置還有變數，若稍北邊，不能排除海上警報的機會。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書粉專）

記者賴文萱／台北報導

今年第20號颱風閃電，路徑變數大，天氣職人吳聖宇分析，閃電預估至少還會再打轉36-48小時，周四後就會開始往西加速移動。但通過台灣南邊的位置仍可能有些變化，稍微北邊一點，就會比較靠近台灣海域，對台灣影響也越大一些，甚至海上警報的機會都不能排除。

吳聖宇今分析颱風未來動態，由於受制於前方發展過猛的天鵝颱風干擾，閃電結構一直不理想，不論低層渦度或是T值甚至都不達到一個颱風該有的水準。昨晚隨著天鵝颱風快速減弱，閃電颱風才終於有了開始發展的趨勢，對流雲團較先前旺盛了一些，不過要重新整理出比較好的結構可能還要一段時間，大致上未來2-3天內強度應該是有機會緩慢增強。

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目前隨著短波槽東移，台灣附近到琉球一帶轉變為東西高壓之間的相對弱點區，也就是鞍型場，同時西邊的天鵝颱風也繼續向西遠離，兩者逐漸拉開，不再互相干擾。因此閃電颱風進入鞍型場後，引導力量減弱，速度會明顯慢下來，預估至少會在鞍型場內打轉36-48小時左右。

▲▼閃電颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲▼閃電颱風預估至少會在鞍型場內打轉36-48小時左右，未來2-3天內強度有機會緩慢增強。（圖／翻攝自RAMMB）

周四隨著北方短波槽遠離，高壓重新增強，在閃電颱風北方建立高壓脊，颱風就會開始往西加速移動。在這之前，閃電颱風對台灣的天氣都沒什麼影響。

到了周五、六閃電在台灣南方的巴士海峽穿越進入南海北部加速西進，外圍環流水氣北上，預估對於東半部、恆春半島，尤其是花東地區就會帶來雨勢，有發生局部大雨的可能性。其他地方雲量也會增多，南部的高屏地區以及中北部的山區如果水氣夠多，也可能出現短暫陣雨的情況，整體天氣會比較不穩定一些。

吳聖宇表示，閃電通過台灣南邊的位置仍可能有些變化，稍微北邊一點，就會比較靠近台灣海域，對台灣影響也越大一些，甚至海上警報的機會都不能排除。他強調，未來兩天閃電打轉的位置就很重要，這會關係到向西移動時偏北還是偏南一些，連帶影響對台灣降雨的大小。

▲▼閃電颱風。（圖／中央氣象局）

▲閃電颱風未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

周日東北季風再度增強，但此時閃電颱風已經走遠，因此發生共伴效應的機會看起來偏低，南北系統不至於搭配在一起。

至於今明兩天的天氣，今天白天東北季風較弱，天氣大致良好，今晚起到明天東北季風增強，迎風面地區將有下雨的機會，局部單點的累積雨量較大，同時溫度也將轉涼。

明晚到周三北台灣空曠地區低溫又會降到18-19度左右，白天高溫也會顯著轉涼下來，周三白天東北季風可望稍微減弱，周四之後的天氣就要看閃電的變化而定。

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