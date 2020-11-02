今變天越晚越冷！閃電亂走中「若較靠近天氣差」　周四五是關鍵

▲氣象局觀測，閃電颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時17轉7公里速度，向西北轉北北西進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越涼冷！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（2日）東北風稍增強，北部、東半部雲量多有雨；輕度颱風「閃電」目前導引氣流不是很明顯，「亂走、徘徊」，周四、周五是關鍵時間，路徑才會較明確，若較靠近台灣，就會帶來比較多的水氣，反之則水氣較少。

氣象局今晨對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今傍晚起台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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氣象局也持續發布「長浪即時訊息」，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，目前台東已觀測到浪高2米左右的長浪，請注意。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，這波東北風影響到周四，今和周二迎風面降雨慢慢出現，桃園以北、東北部有不定時短暫雨，其中越靠基隆北海岸、大台北山區和宜蘭越明顯，若越遠離這些地區則是多雲、飄雨；另外，花東和恆春半島也容易降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，這波東北風比較冷的時間落在周三清晨，各地低溫約19至21度，較空曠地區可能更低；而北部、東北部今高溫約26度，周二至周四約22、23度；中南部本周皆為多雲到晴，高溫來到29至31度，日夜溫差大。

官欣平說，周三、周四水氣相對少一些，雨區縮到大台北地區有局部短暫雨；周四、周五較尷尬，因目前閃電颱風導引氣流不是很明顯，陷入鞍型場，「亂走、徘徊較明顯」，因此重新開始走的位置很關鍵。

▼閃電路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬天鵝和閃電未來路徑。（點圖可放大／翻攝TYPHOON2000）

官欣平分析，周四、周五導引氣流才會明顯，閃電路徑才會較明確，若走較靠近台灣，東半部、恆春半島周五天氣就會比較差，水氣較多；若走較南邊或遠離，水氣影響就較少。

官欣平表示，目前官方預報閃電是朝台灣南邊走，但距離台灣的遠近影響水氣的多寡，若較近就是走巴士海峽，若較遠是通過呂宋島，關鍵時間落在周四夜間到周五夜間，還要再觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）