一年沒開治安會報！　江啟臣嗆蘇貞昌失職：違法還有臉懲處下屬

記者黃翊婷／綜合報導

長榮大學鍾姓女大生命案震撼台灣、馬國社會，國民黨立委江啟臣怒罵內政部長徐國勇一年沒有召開治安會報，2日晚間還在臉書PO文抨擊行政院長蘇貞昌失職，「違法在先還有臉懲處下屬，根本是在霸凌基層員警與公務員。」

▲江啟臣嗆徐國勇一年沒開治安會報。（圖／東森新聞）

長榮大學女大生命案連環爆，先是在案發前一個月有女學生險些遭擄，警方卻沒有開立三聯單、立案調查，導致後續憾事發生；接著，又有學生跳出來踢爆，事發路段時常不開路燈，整條路黑到要開手機的手電筒才能走，甚至發起實名舉發活動，要台南市長黃偉哲好好面對問題。

國民黨立委江啟臣2日質詢時，怒轟行政院上次召開治安會報已經是一年前的事情，要求內政部長徐國勇說出治安會報的執行長是誰，沒想到徐竟然一時語塞、答不出來，並向後方幕僚求救，讓他氣得大吼，「執行長！YOU！就是你！」

▼▲同學們在樹上綁白絲帶，悼念遇害離世的女大生。（圖／記者吳世龍攝）

同日晚間江啟臣在臉書PO文抨擊，點名行政院長蘇貞昌失職，因為行政院訂有「行政院治安會報實施要點」，其中規定每兩個月要召開一次，必要時得召開臨時會議，召集人是蘇貞昌，副召集人是行政院副院長，執行長則是內政部長，行政團隊卻都沒有做到最低標準，相當於自己帶頭違法，「整個行政團隊無視法令規定，根本就是上樑不正下樑歪，嚴重的違法失職！」

江啟臣指出，前行政院長林全、賴清德都有依法每兩個月召開一次治安會報，蘇貞昌去年1月就任，從上任到現在總共只召開3次治安會報，如今發生重大治安事件，警界拔官究責，卻沒有人注意到這一塊，「違法在先還有臉懲處下屬，根本是在霸凌基層員警與公務員。今天行政院如果依法按時召開，落實督導治安工作，或許今天憾事就不會發生，請問行政院長沒有責任嗎？監察院還不立案調查嗎？」

▼江啟臣臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）