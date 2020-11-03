快訊 / 治安會報遭爆1年未開　蘇貞昌：我決定的

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席江啟臣接連揭露行政院逾一年未召開食安、治安會報，接著政院再遭踢爆，「永續發展委員會」、「國家化學物質管理會報」也超過1年沒開會，2筆預算加起來共340萬。對此，院長蘇貞昌回應，因應防疫，「這次治安會報不開，這種大型的會議也是我決定的」，但治安、槍械、反毒等都有召開專案報告。

▲政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌3日上午受訪表示，大家如果注意一下會發現，行政院長召開治安會報就是從我上次當行政院長的時候開始，還每個月親自主持。當時的警政署長就是侯友宜，可以問她我們重視不重視治安。

「這次治安會報不開，這種大型的會議也是我決定的。」蘇貞昌說，因為我們向全體國人要求，在防疫期間不必開的會議、不必要的聚集就不要進行，連我們行政院會、六都的首長都是一直到8月才來參加列席，所以行政院是以身作則。

蘇貞昌說，同時我們對於相關治安的會議一點也不敢鬆懈，所以，不但在院會中多次就治安、槍械、反毒種種，開專案的報告，並且專案的會議約及相關首長來，也都不停不無數次，就相關的議題包括涉及各方面，我們都機動的進行聯繫，而不是固定的用這樣的會議，所以也許有誤會。

但隨著台灣疫情穩定，蘇貞昌表示，雖然很多國家鎖國甚至禁止6人以上集會，但台灣漸漸正常，也在評估有一些會議可以讓他恢復，所以我們是實事求是，這符合我們這個團隊的精神。

至於被國民黨酸不開會，蘇貞昌表示，每個禮拜二、禮拜五，應立法院邀請，帶著30幾個部會首長、幾百個公務人員到立法院，乖乖地等著上報告，但已經好幾個禮拜因國民黨立委的杯葛，立法院空轉，國人一直在等待的紓困振興、防疫種種需要的經費，需要完成的程序，「還是拜託國民黨立委，讓立法院可以做事，讓程序早一天完成，這應該才是國家政府人民的期待」。