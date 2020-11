白宮全面封鎖！架大型圍欄防選舉動亂　250名國民兵待命中

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選3日登場,為了防止可能發生的混亂情況,消息人士私下透露,白宮外圍自2日起就會開始建造大型圍牆,範圍涵蓋白宮建築群、橢圓形草坪等,防堵有心人士闖入白宮,且如今已有250名國民警衛隊成員進入待命狀態。

英國《每日快報》(Daily Express)報導,美國今年總統大選白熱化,民調拉鋸不斷,更有傳聞提及,全美本周可能發生大規模暴動騷亂,尤其是關鍵搖擺州賓州、威斯康辛州、佛州、喬治亞州、密西根州等,或是此前發生過大型衝突的地方。

▲美國白宮。(示意圖/路透)

聯邦執法官員透露,相關團隊將於當地2日在白宮周邊展開大型圍欄建造作業,範圍包含白宮建築群、橢圓形草坪(The Ellipse)以及拉法葉公園(Lafayette Park)。據悉,圍欄經過特別設計,旨在防止有心人士翻牆闖入白宮。

此外,NBC新聞記者班奈特(Geoff Bennett)也在推特上表示,250名國民警衛隊進入待命狀態。先前有分析指出,該部隊可能被用來鎮壓大選後的內亂局面;依據一般情況,州長有權號召國民警衛隊,採取人群控制及實施宵禁等行動。

全美多個城市現已加派員警戒備,包括拉斯維加斯、紐約市、休士頓、洛杉磯、芝加哥等。在紐約市,除了依據法規,每個投票所一名員警駐守維護秩序之外,今年加派數百人待命;與此同時,洛杉磯警方訓練120人的控制小組,芝加哥警方則是要求員警銷假,延長輪班時間。

