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蔣萬安轟教育部不說萊豬入校疑慮　吳思瑤嗆「潘文忠不是陳時中」

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▲▼教育及文化委員會審查學校衛生法。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

▲吳思瑤嗆蔣萬安不要到教育委員會污辱。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審查學校衛生法相關草案，針對美豬入校是否立法，國民黨立委蔣萬安認為，教育部始終不願意正面回應就要送出協商，要怎麼告訴國人安全無疑，一紙公文就使用國產豬，造成的違法失職，教育部願意負責、要扛？民進黨立委吳思瑤則嗆，教育部長潘文忠不是陳時中，要蔣萬安不要這麼賣力。

蔣萬安不滿認為教育部就是逾越母法，教育部是否要好好說清楚。吳思瑤則對著蔣萬安說「都說明了，潘文忠不是陳時中，你不用在這裡這麼用力、賣力好嗎？你沒有整天坐在這裡，教育部已經清楚回應。」國民黨立委林奕華幫腔「自己一直坐在這裡，也沒有回應」，潘文忠是說在沒修法下，會竭盡行政上可以做的事。

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蔣萬安批，綠委在委員會不敢表態、表決，只會假惺惺護航，國人看直播看在眼裡，許多家長也在外面看，就是要看誰在為萊豬護航。吳思瑤再說「潘文忠不是陳時中，不要對教育部長這樣」，要蔣萬安不要到教育委員會污辱、遂行政治目的。

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