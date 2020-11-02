「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣今在新增5例境外移入，皆是來自印度、印尼和菲律賓的外籍工作人士，除了菲律賓早已規定入境集中檢疫，指揮中心發言人莊人祥今表示，因為印尼境外移入相對較多，所以目前也一律送到集中檢疫所。

今日新增案560至564，案560為印度籍30多歲男性，來台前曾於10月12日及14日採驗，結果皆為陰性，10月15日與1名同事來台工作，入境迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，因公司要求，10月31日自費採檢，並於今日確診。

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案561為印尼籍30多歲女性，10月18日來台工作，入境迄今無症狀，10月31日檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

案562為印尼籍30多歲女性，10月10日來台工作，入境迄今無症狀，10月23日檢疫期滿前採檢結果為陰性，個案10月25日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍進行自主健康管理，因雇主要求，10月30日至醫院自費採檢，於今日確診。

案563為印尼籍20多歲男性，為昨（1）日公布案558同行入境移工，登機前3日內檢驗為陰性，10月14日入境後至檢疫期滿期間均無症狀，檢疫期滿後自費採檢結果為陰性。

案564為菲律賓籍20多歲女性，10月19日來臺工作，登機前3日內檢驗為陰性，入境迄今無症狀，11月1日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

由於近期境外移入仍零星出現，指揮中心原先只針對菲律賓做入境集中檢疫規定，莊人祥今表示，目前規定只要是社福類的移工就一律集中檢疫，菲律賓入境一律集中檢疫，由於現在印尼也比較嚴重，目前會做集中檢疫，泰國和越南目前都還沒有移工檢驗出陽性。