長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

▲根本朝天空拍。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

長榮女大生遭擄殺身亡一案震驚社會，被質疑消極辦案的歸仁分局，該分局長楊慶裕也被開鍘拔官。一名長榮大學學生昨氣憤發文，並po出照片指稱，路邊監視器根本朝天空拍，重點是反應後也未曾改善。

當初在悲劇發生前4周，就有同校陳姓女大生遭擄未遂報案，雖然警方有至現場勘查，並調閱監視器，但未依規定開立三聯單、完成受理報案程序，後續亦沒有更積極偵查及防範措施，也讓兇嫌梁育誌有機可趁，再度伸出魔爪。

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事件發生後，許多問題也一一浮出檯面，大票長榮學生站出來痛批，事發便道一直都黑漆漆的，根本是里長為了省錢，就算天色已暗，還沒晚上七點，燈根本不會開。對此，里長出面喊冤，表示該道路燈歸政府管，加上路段進出人較少，常有不法份子偷剪電纜、破壞變電器，所以有的是壞掉待修，並非為了省電而故意不開。

▲監視器形同擺設。（圖／翻攝自dcard）

眼看輿論之火狂燒，相關單位紛紛遭究責，昨日一名長榮男同學在dcard加碼爆料，引起共鳴，他吐槽表示，「這個監視器是要拍天空飛機嗎？上次跟警察反應過了仍是這樣，而且還是在大家很常出入的路段。這樣真的很鬧，到時候如果出意外什麼的，又要說監視器壞了。」

值得一提的是，有「世界上最棒里長」之稱，前台南市龍崎區牛埔里里長陳永和認為，此次命案不該由警方單獨扛起一切責任，他直言，「台南市政府沒有責任嗎？歸仁區公所沒有責任嗎？教育局沒有責任嗎？黃偉哲市長也該因監督不周，自行宣布懲處自己！要懲處大家一起懲處！這樣才公平。」