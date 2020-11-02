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LINE MOBILE「驚喜島」限時登島　享有LINE POINTS大放送

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▲LINE MOBILE限時推出「驚喜島」登島活動。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE限時推出「驚喜島」登島活動。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE MOBILE今（2）日宣布，為了回饋廣大的粉絲，除了每月舉辦「LINE MOBILE DAY」社群活動，自11月4日起推出「LINE MOBILE驚喜島」登島活動，只要加入官方帳號或註冊LINE MOBILE會員，成為「LINE MOBILE驚喜島」島民，即可參加期間限定的限量抽獎活動。
 
LINE MOBILE表示，秉持著「簡單辦，輕鬆賺」的精神，提供消費者簡單便利的上網吃到飽方案與優質的網路服務、以及貼心考量用戶需求而不斷推出新的優惠活動、繳納月租費享固定LINE POINTS回饋金，不但迅速累積好友及用戶數，推出滿兩週年即榮獲2020 LINE Family Club-The Best Brand獎項肯定。

LINE MOBILE指出，每月11日的「LINE MOBILE DAY」推出不到半年，也透過驚喜抽獎遊戲與粉絲們互動，成功圈粉、提升品牌好感度，創造社群討論聲量，而本月「LINE MOBILE DAY」適逢電商雙11購物節，更讓不少粉絲開始期待11月的驚喜內容。
 
LINE MOBILE說明，官方帳號透過三層客戶經營術，把客戶分為好友、會員、用戶，定期提供分眾設計的好康回饋以及互動內容，除了每月LINE MOBILE DAY的活動驚喜，更提供會員獨享的申辦優惠以及用戶限定生日禮等好康回饋粉絲，進而培養LINE MOBILE的粉絲黏著度。
 
LINE MOBILE補充，近期舉辦的粉絲活動無比豐富，10月23日至10月28日已搶先推出「驚喜島」首波主題活動，邀請粉絲們一同註冊LINE MOBILE 官方帳號成為驚喜島島民，註冊完成即可抽驚喜獎品，如小米體重計及AirDots等大禮。

LINE MOBILE強調，延續10月熱度及迎接11月「LINE MOBILE DAY」，11月4日至11月8日加入LINE MOBILE 官方帳號即可參加第二波驚喜登島活動，天天抽LINE FRIENDS周邊禮，如熊大護照套、提袋、玩偶、以及使用通路廣泛的LINE POINTS 1000點等限定獎項，更將在11月10日和11月11日推出秘密驚喜，限時開放讓島民們開搶。

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