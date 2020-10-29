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全年最狂！LINE購物雙11豪撒1.1億　回饋最高22% LINE POINTS

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▲雙11打開LINE購物App「先LINE購物 再購物」 商品價格追蹤功能方便用戶追蹤喜愛商品的歷史價格波動，掌握最佳購買點 。（圖／LINE購物提供）

▲LINE購物雙11購物節開跑 。（圖／LINE購物提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE購物今（29）日宣布雙11購物節開跑，攜手LINE旅遊、LINE酷券和LINE官方嚴選等平台與台灣各大電商、品牌、通路等夥伴串連祭出年度最殺優惠，總計將送出LINE POINTS 1.1億點，並自11月1日起至11月11日一連11天推出期間限定優惠，消費最高可獲得22% LINE POINTS回饋。

LINE購物表示，雙11期間，開通購物護照的App用戶，還有機會獲得1元的iPhone特惠賣場，並可搶限量的1111點LINE POINTS點數紅包，並將推出多檔購物直播節目，按讚留言有機會獲得總價值達2,000元LINE FRIENDS商品，針對首購族更有機會大賺520點LINE POINTS脫單點數紅包。

LINE購物指出，用戶只要透過LINE購物消費都可獲得疊加的LINE POINTS回饋，攜手PChome、樂天市場和生活市集等綜合電商夥伴，提供限時疊加優惠LINE POINTS最高11%的回饋，並集結美妝、3C、運動時尚、保健食品等知名品牌，推出限時限量22％超高LINE POINTS點數回饋。

LINE購物進一步指出，更與家樂福線上購物、特力家購物網、屈臣氏 Watsons、康是美網購eshop、大樹健康購物網等超強通路疊出21%的高額回饋，期間透過LINE購物在CARPOST車博下單完成交車，還有機會獲得LINE POINTS 11111點。

▲雙11打開LINE購物App「先LINE購物 再購物」 商品價格追蹤功能方便用戶追蹤喜愛商品的歷史價格波動，掌握最佳購買點 。（圖／LINE購物提供）

▲LINE購物App的商品價格追蹤功能，方便用戶追蹤喜愛商品的歷史價格波動，掌握最佳購買點 。（圖／LINE購物提供）

LINE購物說明，自營的LINE官方嚴選、LINE酷券平台，除了推出自11月1日至11日每日限定11％ LINE POINTS回饋，加入LINE官方嚴選的官方帳號每天簽到，就有機會得到Apple Watch、Switch等大獎，11月9日~11日在指定店家完成首購，將享有額外LINE POINTS 111點，而透過LINE酷券購買或贈禮美食饗樂類型票券享，最高LINE POINTS 22%回饋。

LINE購物補充，透過LINE旅遊在agoda、Booking.com、ezTravel易遊網、Trip.com、Hotels.com、Expedia與東南旅遊等指定夥伴平台訂房，最高可享LINE POINTS回饋11%，並特別與夥伴AsiaYo共同推出訂房LINE POINTS回饋最高7%，若使用LINE Pay結帳，並選擇中國信託LINE Pay卡，可再享回饋最高5%，總計高達12%的LINE POINTS回饋。

根據LINE購物的觀察，用戶的購物行為不僅限於線上或線下單一管道，而是線上與線下雙重渠道互補並進，為滿足消費者多元的購物模式與賺點機會，LINE購物自去年開始與家樂福、萊爾富和特力集團等多家通路夥伴推出OMO虛實融合的合作。

LINE購物表示，不僅為雙方帶來新的客源，也為市場開創嶄新的商業模式，即日起至12月1日再與連鎖超市美廉社合作，消費者只要在美廉社線下消費，結帳前出示美廉社條碼掃碼，便可獲得LINE POINTS 1%回饋。

LINE購物宣布，雙11前夕，LINE購物App正式上線商品價格追蹤功能，用戶曾經搜過、收藏過的商品，以及其他用戶搜尋的熱門商品，價格調降時，LINE購物App就會把這些商品集結在首頁下方的商品推薦，方便用戶追蹤喜愛商品的歷史價格波動，掌握最佳購買點。

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